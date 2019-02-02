، الجمعية السعودية للطب الوراثي تناقش استعدادات المؤتمر العالمي في "كاوست" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تفعيل وسائل التواصل بين أطباء الوراثة.. ومسابقة لطلاب التعليم في إبريل

استعرض مجلس إدارة الجمعية السعودية للطب الوراثي المعايير الجديدة التي وضعتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بهدف الرفع من مستوى وجودة أداء الجمعيات تحت مظلة الهيئة، مؤكدًا أهمية الدور الصحي للجمعيات الطبية المتخصصة.

وثمَّن دور الهيئة في متابعة تطبيق معايير أداء الجمعية في المجالات الإدارية والتنظيمية، ونشاطاتها المهنية والعلمية والمجتمعية.. ودعم جوانب التعاون وتبادل الخبرات في تلك المجالات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس الجمعية الـ(40) المنعقد بالرياض بحضور الأطباء والمختصين والمرشدين في مجال الطب الوراثي برئاسة الدكتور زهير رهبيني رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي ناقش العديد من الموضوعات ذات العلاقة.

كما ناقش تحضيرات الورشة الـ(17) للجمعية التي تستضيفها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض، وتحمل عنوان "المستجدات في اعتلال ارتفاع الأمونيا"، التي تقرر جدولها العلمي يوم الخميس 28 مارس القادم عن الأعراض وطرق التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية المختلفة المسببة للأمونيا، وكذلك إلقاء الضوء على الفحص المبكر للمواليد لمثل هذه الأمراض، والتشخيص المبكر لتلافي الإعاقة بإذن الله.

واستعرض المجلس استعدادات المؤتمر العالمي للطب الوراثي 2019 الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بمقر الجامعة بثول يومي 15ـ 16 إبريل القادم، يصاحبه برنامج علمي وبحثي، يجمع الخبرات العلمية والبحثية بين الجانبين، وسط استضافة متحدثين من خارج السعودية وداخلها حول المستجدات في علوم الوراثة، خاصة فيما يتعلق بالجينوم البشري السعودي، والأبحاث الوراثية في هذا المجال، وطرق العلاج والتشخيص.

وأضاف "رهبيني" بأن المجلس اعتمد إطلاق المسابقة الوطنية لليوم العالمي للحمض النووي يوم 24 إبريل القادم، وتستهدف الطلاب والطالبات في المراحل الثانوية على مستوى السعودية من خلال أفضل الأبحاث المقدمة بهدف تنشيط وتحفيز الطلاب والطالبات للبحث في أمراض الوراثة.

وأوضح أن المجلس اعتمد إصدار كتيب يتضمن جميع وسائل التواصل بين الأطباء والخبراء في مجال الطب الوراثي، وتوزيعه ليسهل تواصلهم في أي وقت لخدمة مستجدات الأمراض الوراثية. كما راجع الخطة الاستراتيجية للجمعية، والنشاطات المختلفة، وغيرها كموضوعات ميزانيتها العامة، واستكمال محاضرات ودورات أطباء الزمالة في التخصص على مدار العام من خلال المحاضرات العلمية والنقاشات العلمية تحت إشراف الجمعية.

وأيد المجلس دعم ونشر الكتب العربية التي تتحدث عن الوراثة بعد مراجعتها من قِبل المتخصصين في الجمعية، وتفعيل الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعم البرامج التوعوية والإعلامية لزيادة الوعي بين المرضى وعوائلهم عن الأمراض الوراثية. كما أقر المجلس مشروع تصوير أفلام كرتونية بطريقة مشوقة، تعطي الرسائل التوعوية بطريقة ترفيهية وممتعة عن تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية، والوقاية منها، والإرشاد الوراثي.

وعقب المجلس انطلقت فعاليات النادي العلمي للجمعية الـ(31) بإشراف مستشفى الحرس الوطني بالرياض، بحضور طبي من مختلف مستشفيات الرياض. وشهد النادي استعراض العديد من الحالات المرضية المستجدة لمناقشتها، وإبداء الرأي، وإعطاء فكرة عن الأمراض التي يتم التعامل معها الآن. ويعتبر هذا النادي إحدى أهم المحطات العلمية في الجمعية التي تجمع الخبرات العالية والحديثة في التخصص والفنيين والمرشدين لمناقشة أحدث التجارب بين المستشفيات وصولاً إلى أحدث الخدمات المقدمة في مجال خدمة الطب الوراثي بالسعودية. واختُتم النادي بتكريم المتحدثين بالشهادات التقديرية المعتمدة.