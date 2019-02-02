محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور بالشعراء بقلوة الباحة، حادث سير قبل صلاة عشاء اليوم، والذي نتج عنه، بحسب المعلومات الأولية، وفيات وإصابات متعددة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توافرها. ‏ حادث سير بحجرة الباحة يخلف وفيات وإصابات أحمد العبدالله الخليج 365 2019-02-02 باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور بالشعراء بقلوة الباحة، حادث سير قبل صلاة عشاء اليوم، والذي نتج عنه، بحسب المعلومات الأولية، وفيات وإصابات متعددة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توافرها. ‏ 02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440 09:37 PM A A A





0 مشاركة باشرت فرق الهلال الأحمر والمرور بالشعراء بقلوة الباحة، حادث سير قبل صلاة عشاء اليوم، والذي نتج عنه، بحسب المعلومات الأولية، وفيات وإصابات متعددة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال توافرها. ‏ ، حادث سير بحجرة الباحة يخلف وفيات وإصابات ،

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