، في الدوري الممتاز للشباب.. النصر يحافظ على الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختُتمت مباريات الجولة الـ14 من عمر الدوري الممتاز للشباب تحت 19 عامًا، التي شهدت 6 مباريات، جمعت (الاتفاق والرائد، الهلال والوحدة، الشباب والتعاون، النصر وأحد، الأنصار والقادسية والأهلي والطائي).

وفاز الاتفاق على الرائد بهدفين مقابل هدف؛ ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

وفاز الهلال على الوحدة بهدف دون رد؛ ليصبح رصيد الهلال 31 نقطة في المركز الثاني، فيما رصيد الوحدة استمر عند النقطة 16 في المركز العاشر.

وحقق الشباب الفوز على التعاون بهدفين دون رد، وبات رصيد الشباب بعد المباراة 20 نقطة في المركز الخامس، ورصيد التعاون استمر عند 18 نقطة في المركز السادس.

وتمكن النصر من الفوز على أُحد بهدفين مقابل هدف؛ ليحافظ النصر على صدارة الدوري برصيد 39 نقطة، فيما توقف رصيد أُحد عند 14 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفاز الأنصار على القادسية بهدفين مقابل هدف، وأصبح رصيد الأنصار 15 نقطة في المركز الحادي عشر، ورصيد القادسية تجمد عند 17 نقطة في المركز الثامن.

وحقق الأهلي الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف؛ ليصبح رصيد الأهلي 26 نقطة في المركز الثالث، ورصيد الطائي 17 نقطة في المركز السابع.