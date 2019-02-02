، الجهاز الفني للمنتخب السعودي الشاب يواصل المعايشة مع فريق ريال بيتيس ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدأ الجهاز الفني للمنتخب السعودي تحت 20 عامًا سلسلة اجتماعاته مع الجهاز الفني لنادي ريال بيتيس الإسباني خلال اليومين الماضيين بمقر النادي في إسبانيا؛ وذلك تفعيلاً لاتفاقية المعايشة التي وقَّعها الاتحاد السعودي لكرة القدم والنادي الإسباني، التي تمتد حتى العاشر من شهر فبراير الجاري.

وتضمن الاجتماع الموسع الأول الذي عُقد مع المدرب الإسباني كيكي سيتيين العديد من المحاور، مثل مبادئه الفنية العامة التي يسير وفقها في المباريات، وأسلوبه الفني الخاص الذي يتبعه، وكيفية تسيير العمل داخل الفريق، سواء في التمارين أو غرف الملابس، أو مع إدارة النادي.

كما ناقش الجهاز الفني للأخضر الشاب المدرب كيكي حول مباراة فريقه ريال بيتيس الماضية أمام فريق إسبانيول، التي حضرها الطاقم الفني السعودي. ونوقش مع المدرب الإسباني كيفية تعامله مع المباراة، وأسلوبه الفني خلالها، والتبديلات التي قام بها، وأسباب اختياره لها.

تلا ذلك اجتماع مع مدرب الحراس لفريق كرة القدم الأول، تضمن النقاش حول طريقة عمله، وكيفية تعامله مع الحراس في تصحيح الأخطاء، إضافة إلى الجوانب الفنية والبدنية، وأخيرًا حول نوعية اختباراته لحراس المرمى.

في حين وجَّه الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 عامًا العديد من الاستفسارات للمحلل الفني للنادي خلال اجتماعهم معه، وذلك حول آلية عمله مع الفريق، والأمور التي تشكل إضافة لعمله وتخدمه، وكذلك المهام التي توكل له من المدرب، سواء في أيام الأسبوع بشكل عام أو في الحصص التدريبية أو المباريات.

وشرح مختص تقنية "GPS" خلال اجتماعه مع طاقم المنتخب الشاب كيفية قراءته أرقام اللاعبين التي تظهرها الأجهزة، وآلية سير عمله ومهامه العملية.

أعقب ذلك اجتماع مع المدير الفني للنادي، شرح فيه كيفية إدارة فرق النادي جميعها، وتنظيم العمل بينها بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الفنية الموحدة الموضوعة مسبقًا لكل فِرق النادي.

وتتواصل خلال الأيام المقبلة اجتماعات عدة للجهاز الفني للمنتخب الوطني مع أفراد الجهاز الفني للفريق الإسباني، وكذلك حضور ومتابعة الحصص التدريبية لفرق النادي بفئاتها العمرية، بما فيها الفريق الأول، والمباريات الرسمية.

يُذكر أن معايشة الجهاز الفني للمنتخب الوطني الشاب جاءت بدعم مباشر واهتمام من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز الذي حرص على تقديم الدعم كافة من أجل تهيئة المناخ الجيد لطاقم المنتخب الوطني تحت 20 عامًا للإعداد للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: المدرب خالد العطوي، ومساعده أحمد المالكي، ومدرب اللياقة عبدالله المهيدب، ومدرب الحراس ماجد الغانم، والمحلل الفني زامل التميمي.