، الصومال.. قتلى وجرحى في هجوم على قاعدة لجنود إثيوبيين ،

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قُتِل وأصيب عدد من الأشخاص، اليوم (السبت)، في هجوم بسيارة ملغومة على قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال.
ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان (مسن من السكان المحليين)، أن الانفجار أودى بحياة عشرة أشخاص بينهم جنود ومدنيون.
من جهته، أوضح الميجر نور عبدالله من الشرطة، أن السيارة المستخدمة في الهجوم كانت حافلة صغيرة تحمل خضروات للتمويه.
وأضاف أن النار أطلقت على الحافلة قبل أن تصل إلى البوابة؛ لكن انفجارها تسبب في وقوع ضحايا.
في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المتشددة، مسؤوليتها عن الهجوم؛ مشيرة إلى أنه "أسفر عن مقتل 16 جندياً إثيوبيا"، ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة ذلك.
الصومال.. قتلى وجرحى في هجوم على قاعدة لجنود إثيوبيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
قُتِل وأصيب عدد من الأشخاص، اليوم (السبت)، في هجوم بسيارة ملغومة على قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال.
ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان (مسن من السكان المحليين)، أن الانفجار أودى بحياة عشرة أشخاص بينهم جنود ومدنيون.
من جهته، أوضح الميجر نور عبدالله من الشرطة، أن السيارة المستخدمة في الهجوم كانت حافلة صغيرة تحمل خضروات للتمويه.
وأضاف أن النار أطلقت على الحافلة قبل أن تصل إلى البوابة؛ لكن انفجارها تسبب في وقوع ضحايا.
في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المتشددة، مسؤوليتها عن الهجوم؛ مشيرة إلى أنه "أسفر عن مقتل 16 جندياً إثيوبيا"، ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة ذلك.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
09:02 PM
"الشباب" تبنّت الاعتداء
قُتِل وأصيب عدد من الأشخاص، اليوم (السبت)، في هجوم بسيارة ملغومة على قاعدة عسكرية لجنود إثيوبيين في جنوب الصومال.
ونقلت "رويترز" عن شاهد عيان (مسن من السكان المحليين)، أن الانفجار أودى بحياة عشرة أشخاص بينهم جنود ومدنيون.
من جهته، أوضح الميجر نور عبدالله من الشرطة، أن السيارة المستخدمة في الهجوم كانت حافلة صغيرة تحمل خضروات للتمويه.
وأضاف أن النار أطلقت على الحافلة قبل أن تصل إلى البوابة؛ لكن انفجارها تسبب في وقوع ضحايا.
في غضون ذلك، أعلنت حركة الشباب المتشددة، مسؤوليتها عن الهجوم؛ مشيرة إلى أنه "أسفر عن مقتل 16 جندياً إثيوبيا"، ولم يتسنّ التحقق بشكل مستقل من صحة ذلك.
، الصومال.. قتلى وجرحى في هجوم على قاعدة لجنود إثيوبيين ،
المصدر : الخليج 365
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