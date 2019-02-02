، في الذكرى الـ40 لقيامه.. واشنطن: النظام الإيراني لم ينتج سوى الفشل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخارجية" قالت: "الخميني" أخلّ بوعوده ودمّر اقتصاد البلاد

في الذكرى الأربعين لعودة الخميني من المنفى، وإقامته نظاماً طائفيًا في إيران، نددت واشنطن اليوم (السبت) بما وصفته بـ"40 عامًا من الفشل" لهذا النظام، الذي ذكرت أنه "لم يستطع الوفاء بأي من الوعود، التي قطعها للشعب الإيراني".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تغريدة على "تويتر": "عندما عاد إلى إيران العام 1979، وعد الخميني بتحقيق الكثير للإيرانيين، بينها العدالة والحرية والرخاء، وبعد 40 سنة أخل هذا النظام بكل هذه الوعود ولم ينتج سوى 40 عامًا من الفشل"، وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضافت: "لقد وعد الخميني بحرية التعبير وحرية الصحافة. واليوم نجد أن إيران تعاني أجواءً هي من الأكثر قمعًا على الإعلام، إذ تسجن عشرات الصحافيين سنويًا وتهديد عائلاتهم وتحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشارت "الخارجية" إلى أن "الخميني وعد بضمان الرخاء المادي والروحي للإيرانيين، وبعد 40 عامًا دمر هذا النظام الإيراني الفاسد اقتصاد البلاد، وأطاح بالإرث الإيراني النبيل، ولم ينتج سوى 40 عامًا من الفشل".

وعرضت معلومات لمنظمة العفو الدولية، تندد باتساع القمع في البلاد للقضاء على أي معارضة سلمية.

والعلاقات الدبلوماسية مقطوعة بين الولايات المتحدة وإيران مقطوعة منذ العام 1980.