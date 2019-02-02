، "هلال الباحة" يقدم خدمات إسعافية وتوعوية بمهرجان الربيعي ،

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يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي والمقام بمحافظة المخواه الخدمة الإسعافية والتوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان، وتقديم نبذة عن الأعمال التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.
صرح بذلك المتحدث الرسمي بالباحة عماد منسي الزهراني، وقال: الهلال الأحمر بالباحة يشارك طيلة أيام المهرجان بفرق إسعافية وفرق تطوعية راجلة، وذلك حرصاً منهم على سلامة الحضور وتقديم خدمات إسعافية لزوار المهرجان وركن توعوي وتثقيفي عن أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي وبرشورات للحالات الإسعافية الشائعة، كما يتم تقديم فحوصات طبية لزوار المهرجان، ويأتي ذلك بمتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني ومدير إدارة التطوع بالمنطقة ومدير مركز المخواة والقيادة الميدانية.
وتابع: تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات لمرتادي المهرجان من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت لا قدر الله، وعملت الهيئة بالباحة على تدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية، كما يستمر تواجد الهلال الأحمر بالباحة بالمهرجان لمدة ثمانية أسابيع ليومي الجمعة والسبت.
وأكد الزهراني أنه يمكن الالتحاق بالفرق التطوعية للرجال والنساء للراغبين بالتطوع في خدمة المجتمع بالتسجيل بالموقع الخاص في الإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال الرابط https://volunteer.srca.org.sa/
"هلال الباحة" يقدم خدمات إسعافية وتوعوية بمهرجان الربيعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي والمقام بمحافظة المخواه الخدمة الإسعافية والتوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان، وتقديم نبذة عن الأعمال التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.
صرح بذلك المتحدث الرسمي بالباحة عماد منسي الزهراني، وقال: الهلال الأحمر بالباحة يشارك طيلة أيام المهرجان بفرق إسعافية وفرق تطوعية راجلة، وذلك حرصاً منهم على سلامة الحضور وتقديم خدمات إسعافية لزوار المهرجان وركن توعوي وتثقيفي عن أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي وبرشورات للحالات الإسعافية الشائعة، كما يتم تقديم فحوصات طبية لزوار المهرجان، ويأتي ذلك بمتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني ومدير إدارة التطوع بالمنطقة ومدير مركز المخواة والقيادة الميدانية.
وتابع: تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات لمرتادي المهرجان من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت لا قدر الله، وعملت الهيئة بالباحة على تدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية، كما يستمر تواجد الهلال الأحمر بالباحة بالمهرجان لمدة ثمانية أسابيع ليومي الجمعة والسبت.
وأكد الزهراني أنه يمكن الالتحاق بالفرق التطوعية للرجال والنساء للراغبين بالتطوع في خدمة المجتمع بالتسجيل بالموقع الخاص في الإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال الرابط https://volunteer.srca.org.sa/
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
08:42 PM
حرصاً منهم على سلامة الحضور
يقدم فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة بمهرجان إمارة منطقة الباحة الربيعي والمقام بمحافظة المخواه الخدمة الإسعافية والتوعوية والتثقيفية لزوار المهرجان، وتقديم نبذة عن الأعمال التطوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي، بتوجيه من مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي.
صرح بذلك المتحدث الرسمي بالباحة عماد منسي الزهراني، وقال: الهلال الأحمر بالباحة يشارك طيلة أيام المهرجان بفرق إسعافية وفرق تطوعية راجلة، وذلك حرصاً منهم على سلامة الحضور وتقديم خدمات إسعافية لزوار المهرجان وركن توعوي وتثقيفي عن أعمال هيئة الهلال الأحمر السعودي وبرشورات للحالات الإسعافية الشائعة، كما يتم تقديم فحوصات طبية لزوار المهرجان، ويأتي ذلك بمتابعة مساعد المدير العام للشؤون الإسعافية عبدالله شرف الزهراني ومدير إدارة التطوع بالمنطقة ومدير مركز المخواة والقيادة الميدانية.
وتابع: تم تسخير كافة التجهيزات والاستعدادات لتقديم الخدمات لمرتادي المهرجان من مباشرة جميع الحالات الإسعافية والطارئة إن وجدت لا قدر الله، وعملت الهيئة بالباحة على تدريب المتطوعين والمتطوعات وتجهيزهم بأعلى المعايير التي ستسهم في العملية الإسعافية بكل احترافية لحين وصول المختصين من الجهات الإسعافية، كما يستمر تواجد الهلال الأحمر بالباحة بالمهرجان لمدة ثمانية أسابيع ليومي الجمعة والسبت.
وأكد الزهراني أنه يمكن الالتحاق بالفرق التطوعية للرجال والنساء للراغبين بالتطوع في خدمة المجتمع بالتسجيل بالموقع الخاص في الإدارة العامة للتطوع بهيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال الرابط https://volunteer.srca.org.sa/
، "هلال الباحة" يقدم خدمات إسعافية وتوعوية بمهرجان الربيعي ،
المصدر : الخليج 365
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