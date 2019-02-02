، أمير المدينة المنورة يُتوّج أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلق السباق تحت مسمى (ملتقى الفرسان) ضمن فعاليات "شتاء طنطورة"

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا، قدم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنوّرة، جوائز بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لسباق القدرة والتحمّل في قرية فرسان في محافظة العلا، بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ورئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، والمهندس عمرو المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، وذلك في إطار جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا المتواصلة لتعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

وفي ختام السباق سلّم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة كأس السباق لمالك الخيلBlakeridge Indigo بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و43 ثانية، مشيدًا بجهود فرق العمل في الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية في تنظيم هذا الكأس والدعم المقدّم للمشاركين، بحضور الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.

وحول ذلك قال الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: تاريخ العلا مليء بالنقوش التي تدل على اهتمام سكان المنطقة بالخيول العربية الأصيلة، ومن هنا فإن محافظة العلا هي المنطقة الأمثل لإطلاق كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل بأكبر جائزة من نوعها في العالم، بدعم وإشراف من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للعلا.

وأضاف: كما أننا سعداء بالجهود المبذولة من أهالي محافظة العلا، ونسعى إلى توفير المزيد من فرص العمل لشبابها من خلال تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تندرج هذه البطولة ضمنها". وقدم محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا التهنئة لـسالم حمد الكتبي من إسطبلات M7 للقدرة للشيخ محمد بن راشد بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل، ولجميع المشاركين.

وانطلق السباق تحت مسمى (ملتقى الفرسان) ضمن فعاليات "شتاء طنطورة" في محافظة العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية، لتسليط الضوء على تراث العلا الذي يعود إلى آلاف السنين.

وغطى السباق من فئة النجمتين والمعترف به من الاتحاد الدولي للفروسية مسافة 120 كلم على مدى أربع حلقات تمر عبر جبال العلا فائقة الجمال، وذلك وفق مسار تقني يمتد بين الصحراء والجبال بمشاركة 234 فارسًا من 12 دولة من حول العالم، هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان وفرنسا وإسبانيا والأوروغواي وإيطاليا.

وبلغت قيمة جوائز كأس خادم الحرمين الشريفين لسباق القدرة والتحمّل 15 مليون ريال تم توزيعها على الفائزين. وجاء في المركز الثاني الخيل وميض من إسطبلات F3 للشيخ حمدان بن محمد بن راشد بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و43 ثانية أيضًا، بينما حل بالمركز الثالث الخيل Razorback Mechano من إسطبلات MRM للشيخ محمد بن راشد بعد أن أكمل السباق في 4 ساعات و25 دقيقة و44 ثانية.

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال "شتاء طنطورة" إلى إبراز مكانة وتاريخ الجوهرة الأثرية وإدراجها ضمن الوجهات العالمية للسياحة، مما يزيد من فرص جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل لشباب محافظة العلا.