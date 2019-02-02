، الأهلي يواصل حصد الانتصارات بفوز مثير على الباطن بثنائية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجح فريق الأهلي في ترجمة سيطرته على أغلب مجريات اللقاء ولاسيما في الشوط الثاني لحصد 3 نقاط مهمة للغاية في البطولة على حساب مضيفه الباطن بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الباطن ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 18 بالمركز 12.

دخل أصحاب الضيافة اللقاء بضغط هجومي على الأهلي بغية خطف هدف مبكر يُُسهل من مأموريتهم في المباراة مما دفع لاعبي الأخير إلى التراجع للخلف للتعامل مع سرعات إسماعيل بانغورا وجوناثان رائد الغامدي من على الأطراف.

أهدر رائد الغامدي أول فرصة حقيقية في المباراة في الدقيقة السادسة بعدما كسر مصيدة التسلل لينفرد بالحارس محمد العويس ويراوغه ويصبح المرمى أمامه خاليًا ويسدد كرة ضعيفة تدخل المدافع محمد عبدالشافي في إنقاذها قبل أن تصل للشباك.

أغلق الباطن جميع المنافذ أمام لاعبي الأهلي للوصول إلى مرمى أدريانو فاتشيني ولم يمل لاعبو الفريق أصحاب الضيافة من الضغط المستمر على حامل الكرة من الخصم والذي كان عائقًا كبيرًا أمام الضيوف لفرض أسلوب لعبهم.

ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 30 قاد المهاجم دجانيني الكرة من منطقة جزاء فريقه إلى مشارف منطقة الباطن ليمرر كرة بينية مثالية إلى زميله سلمان المؤشر وضعته منفردًا بالحارس مستغلاً سوء تمركز الدفاع لم يتوان في إيداعها أرضية في أقصى الزاوية اليسرى معلنة عن أول أهدف اللقاء.

لجأ بعدها الباطن إلى سلاح الكرات العرضية من الجبهة اليمنى بوساطة رائد الغامدي كما كون جوناثان وبانغورا ثنائيًا جيدًا وهو ما سمح لهم بتعديل النتيجة حينما توغل بندر ناصر من الرواق الأيمن قبل أن يمرر كرة موزونة إلى جوناثان الذي قدم فاصلاً مهاريًا بتلاعبه بدفاع الأهلي ليصوب كرة مخادعة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس محمد العويس وسكنت الشباك (41).

كاد الباطن يحصل على فرصة التقدم بعد أن منح الحكم النرويجي سيفين موين ركلة جزاء لهم إثر التدخل العنيف من سعيد المولد على جوناثان بينتس أسند تنفيذها إلى إسماعيل بانغورا لكنه فشل في ترجمتها نتيجة تألق محمد العويس بالتصدي لها (43) وعلى وقعها انتهى الشوط الأول.

جاءت بداية الشوط الثاني مغايرة وسريعة من جانب الضيوف الذين بادروا في البحث عن هدف التقدم وشكل هجومهم قلقًا متكررًا على دفاع الباطن وحاولوا الوصول لشباك أصحاب الأرض لكنّ كرتي المؤشر وعسيري لم تكن بالمستوى المطلوب ليتأجل الهدف حتى الدقيقة (54).

أثمرت السيطرة الأهلاوية هدفًا عندما توغل سعيد المولد من الرواق الأيمن وسدد كرة قوية ارتدت من الحارس وفي غفلة من دفاع الباطن صوب عبدالفتاح عسيري كرة داخل الشباك معلنة عن ثاني الأهداف لفريقه.

أهدر عمر السومة فرصة تدوين اسمه في قائمة المسجلين حينما وصلته تمريرة مقشرة داخل منطقة الجزاء من النجم دجانيني وضعته في موقف جيد للتسجيل سدد على إثرها كرة عانقت الشباك الجانبية لمرمى الباطن.

بعدها سيطر لاعبو الأهلي على مجريات اللعب وفرضوا أسلوبهم وصنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل لكن يقظة الحارس ورعونة لاعبيه حرمتهم من زيادة الغلة التهديفية ولعل أبرزها تصويبة دجانيني التي مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أدريانو فاتشيني الذي تدخل في المرة الثانية وأنقذ القذيفة الصاروخية التي أطلقها عمر السومة من ركلة ثابتة .