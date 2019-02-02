الدفاع المدني يحذر من التقلبات الجوية والسحب الممطرة على الرياض والشرقية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من التقلبات الجوية والسحب الرعدية الممطرة التي تتعرض لها منطقتا الرياض والشرقية.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية، مؤكدًا أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر واتباع التعليمات في مثل هذه الحالات.

وأشار إلى أن المنقطة الشرقية، وتشمل الدمام، والخبر، وبقيق، والظهران، والقطيف، والأجزاء المجاورة تشهد حتى التاسعة مساءً، هطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتوقَّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، عبد العزيز الحصيني، حالة ممطرة من مساء اليوم السبت، تستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وقال الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن شدة الأمطار ستكون من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة ثم الرياض والشرقية، ودول الخليج العربي، مشيرًا إلى أن أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية ستعيش أجواء شتوية ممطرة بما فيها العاصمة الرياض، مع انخفاض واضح في درجات الحرارة.

وتوقع خبير الطقس، أن تشمل الأمطار المحافظات الجنوبية للعاصمة الرياض، ناصحًا بارتداء الملابس الشتوية، قائلًا «البسوا وألبسوا عيالكم شتويًّا متوسطًا».

وأوضح الحصيني أنه يتوقع أن يكون مقدار الانخفاض في درجات الحرارة من 6 إلى 8 درجات مئوية عما هي عليه اليوم السبت، كما يتوقع أن تستمر الموجة الباردة حتى نهاية الأسبوع الجاري.