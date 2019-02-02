شكرا لقرائتكم ميليشيا الحوثي تنتهك هدنة الأمم المتحدة في الحديدة 915 مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

سجلت فرق الرصد التابعة للجيش اليمني 32 انتهاكًا لوقف إطلاق النار في يوم واحد بمحافظة بالحديدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، لتقترب انتهاكاتها للهدنة من حاجز الألف.

وقال مصدر عسكري يمني: إن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة السارية منذ الـ18 من شهر ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 915 انتهاكًا.

وذكر المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن الميليشيا المدعومة من إيران، ارتكبت في آخر يوم من شهر يناير الماضي 32 انتهاكًا وتسببت في مقتل مدني ليرتفع بذلك إجمالي القتلى في صفوف المدنيين إلى 57 والجرحى إلى 412 شخصًا منذ بدء الهدنة.

وبحسب الوكالة، فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في قصف المدنيين واستهداف المنشآت العامة والخاصة، بالإضافة إلى زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

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