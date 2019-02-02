شكرا لقرائتكم إخفاء بعض الرغبات في النقل الخارجي للمعلمين على نظام نور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المختص في شؤون التعليم محمد الزارع، أنه تم إخفاء بعض الجهات الخاصة بالرغبات في النقل الخارجي للمعلمين عبر بوابة نظام نور.

وأوضح الزارع أن هذه الرغبات كانت تظهر سابقًا، ومنها الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، مشيرًا إلى أنه تم فعليًّا إخفاء الجهات من الرغبات ولا تظهر حاليًّا للمعلمين.

وفي وقت سابق كشفت وزارة التعليم عن خطوات تقديم طلب النقل الخارجي ولم الشمل عبر بوابة نظام نور.

وقالت وزارة التعليم: إنه لتقديم طلب النقل الخارجي يجب اتباع ما يلي:

الدخول إلى موقع نظام نور عبر الرابط التالي ( هنا ). بعد التسجيل اختر خدمات شؤون المعلمين من القائمة الجانبية. اختر رغبات النقل الخارجي. انقر لإضافة طلب خارجي ثم اتبع الخطوات الموضحة في المقطع التالي:

موعد إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي: ووفقًا للجدول الزمني لمتابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، فإن تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية أتيح بدءًا من اليوم 30 ربيع الآخر فيما فتحت وزارة التعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور بدءًا من 21 جمادى الأولى. وطبقًا للجدول الزمني المعلن سلفًا من وزارة التعليم فإنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة حركة النقل الداخلي في 25 شعبان المقبل على أن يتم إخلاء الطرف والمباشرة بعد إعلان النتيجة. يذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1439- 1440هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي. كما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف (الندب) لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتبارًا من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام. كذلك تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج. وشدد التعميم على إنهاء جميع أعمال حركة النقل الخارجي والداخلي وإخلاء الطرف والمباشرة قبل التمتع بإجازة نهاية هذا العام الدراسي 1439- 1440هـ.





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