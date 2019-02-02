- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أعمال الكهرباء تُغلق طريق الملك سعود في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الطائف
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه سيتم إغلاق طريق الملك سعود وتحويله إلى شارع أبو العتاهية بدلًا من شارع خالد بن الوليد.
ونقلت إمارة مكة المكرمة عن أمانة الطائف أن هذا يأتي بسبب أعمال شركة الكهرباء في الشارع.
في سياق آخر، أزالت أمانة الطائف إحداثات مخالفة أقامها معتدون على أراضي مشروع الطائف الجديد.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر أعمال الكهرباء تُغلق طريق الملك سعود في الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.