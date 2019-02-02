شكرا لقرائتكم 5 اسئلة هامة بشأن برنامج سند محمد بن سلمان إليك إجاباتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط برنامج سند محمد بن سلمان الضوء على بعض الأسئلة الشائعة التي قد تدور في ذهن المواطنين بشأن البرنامج، ومنها آلية التقديم وآلية الاستحقاق، وأسئلة أخرى.

وترصد “متابعات الخليج 365” أبرز 5 أسئلة بإجاباتها بشأن سند محمد بن سلمان.

ما هي آلية التقديم في سند محمد بن سلمان ؟

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط: هنا وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

ما هي آلية الاستحقاق في سند محمد بن سلمان ؟

لكل مبادرة معايير أهلية واستحقاقات مختلفة تتوافق مع أهداف كل مبادرة، مع مراعاة أن يكون المستفيد من المستحقين الفعليين للدعم، وإعطاء الأولوية لذوي الشهداء، والأيتام، وأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

هل يمكن لأي شاب التقديم على برنامج سند الزواج ؟

نعم، يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق “سند الزواج”، ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة التقديم من خلال منصة البرنامج هنا

هل الدعم فقط لغير الموظفين في سند محمد بن سلمان ؟

يتم تقديم العطاء للأقل دخلًا سواء منتسب لوظيفة حكومية أو قطاع خاص مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

هل التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان يؤثر أو يتعارض مع تسجيلي في برامج أخرى؟

سند محمد بن سلمان برنامج شخصي، ومبادرة مستقلة، ولا تتبع لأي جهة حكومية أو عامة أو مؤسسة أخرى، فإن أي دعم تتلقاه من جهات أخرى لا يرتبط باستفادتك من عطاء مبادرات سند محمد بن سلمان.

وفي وقت سابق، نشر برنامج سند محمد بن سلمان تغريدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا).

ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.



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