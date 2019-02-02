الان تتابع “الصحة” تحذر من العصائر المحلاة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

حذرت وزارة الصحة، السبت، من العصائر المحلاة، حيث إنها خيار غير صحي وغني بالسكريات، ما قد يسبب السمنة والأمراض المزمنة.

ونشرت الوزارة فيديو عبر موقعها الرسمي على تويتر، شرحت فيه كمية السكريات والسعرات الحرارية التي تحتويها علبة واحدة من العصير المحلى، وتضر بالجسم.