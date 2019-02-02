إصدار 3.4 ملايين تأشيرة عمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 3,486,363 تأشيرة عمرة حتى 25 جمادى الأولى الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3,020,686 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 467,017 معتمرا، منهم 326,440 في مكة المكرمة، بينما يوجد 140,577 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,553,669 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة.
وصول المعتمرين:
2,680,863 عبر المنافذ الجوية
317,948 عبر المنافذ البرية
21,875 عبر المنافذ البحرية.
أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب:
650,053 الباكستانية
471,706 الإندونيسية
303,984 الهندية
147,788 الماليزية
124,852اليمنية
92,685 الجزائرية
88,336 المصرية
83,837 التركية
64,128 الإماراتية
62,974 البنجلاديشية.
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