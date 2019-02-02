إصدار 3.4 ملايين تأشيرة عمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الرياض

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي إصدار 3,486,363 تأشيرة عمرة حتى 25 جمادى الأولى الحالي، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 3,020,686 معتمرا، في حين بلغ عدد المعتمرين الموجودين داخل المملكة 467,017 معتمرا، منهم 326,440 في مكة المكرمة، بينما يوجد 140,577 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 2,553,669 معتمرا بعد أن أدوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات العمرة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أداء مناسك العمرة.

وصول المعتمرين:

2,680,863 عبر المنافذ الجوية

317,948 عبر المنافذ البرية

21,875 عبر المنافذ البحرية.

أكثر الجنسيات قدوما بالترتيب:

650,053 الباكستانية

471,706 الإندونيسية

303,984 الهندية

147,788 الماليزية

124,852اليمنية

92,685 الجزائرية

88,336 المصرية

83,837 التركية

64,128 الإماراتية

62,974 البنجلاديشية.