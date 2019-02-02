السعودية اليوم / عشرات من المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى



القدس المحتلة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى، من الجهة الشمالية لباب الحطة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة أن المستوطنين قاموا بطقوس تلمودية ضمن جولات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى.

// انتهى //

19:08ت م

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القدس المحتلة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واساقتحم العشرات من المستوطنين اليهود اليوم المسجد الأقصى، من الجهة الشمالية لباب الحطة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة أن المستوطنين قاموا بطقوس تلمودية ضمن جولات استفزازية على أبواب المسجد الأقصى.// انتهى //19:08ت م0085

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