شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الأفلاج يكشف تفاصيل حمل طالب لسلاح داخل مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة أنه حول مقطع الفيديو المتداول والذي يحمل فيه أحد الطلاب سلاحا، فقد تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب ووجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.



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