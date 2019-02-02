شكرا لقرائتكم لأهالي الرياض .. أمطار رعدية وغبار لمدة 6 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للأرصاد والأحوال الجوية من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا رماح وشقراء والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الساعة 3 و50 دقيقة، وتنتهي في العاشرة مساءً.

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