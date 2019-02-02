حساب المواطن وحاسبة الاستحقاق للدعم 1440 .. تنزيل حساب المواطن .. رقم شكاوي حساب المواطن مرزوق...

حساب المواطن وحاسبة الاستحقاق صرح برنامج حساب المواطن مؤخراً إنه سوف يتم إيداع الدفعة الجديدة من دعم برنامج حساب المواطن في حسابات المستحقين تحديداً في اا أبريل الحالي، ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن كان قد بدأ بعد صرف الدفعة في التواصل مع المستفيدين، الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة في حساباتهم البنكية، بسبب مشاكل لديهم في الحساب البنكي ورقم الآبيان، وصرح البرنامج في حينه أنه يُطلب من هؤلاء المستفيدين الذين لديهم مشاكل في حسابتهم البنكية إضافة رقم أيبان آخر أو مراجعة البنك الذي يتعاملون من خلاله، وذلك لحلّ تلك المشكلة، وبعد حل مشكلة رقم الآبيان يجب إعادة تأكيد رقم الآبيان للحساب البنكي، وذلك من أجل ضمان استلامهم للدعم النقدي المقدم لهم من خلال برنامج حساب المواطن.

برنامج حساب المواطن أعلن عن تفاصيل الدفعة 14 من الدعم فقد تم إيداع الدفعة الرابعة عشر صباح يوم الخميس 10 يناير 2019، وصرح برنامج حساب المواطن أن دفعة يناير قد بلغ قيمتها 2.4 مليار ريال، أما عن التعويضات فقد بلغت قيمتها 13.4 مليون ريال كتعويضات للمستفيدين عن دفعات سابقة، كما أعلن برنامج حساب المواطن أيضا أن عدد المستفيدين من دفعة دعم يناير قد بلغ 12.3 مليون مواطن لافتًا إلى أن 84% من الأسر والأفراد المؤهلين شملهم الدعم ، كما أضاف برنامج حساب المواطن أن متوسط قيمة الدعم النقدي لكل أسرة قد بلغ ألف ريال.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة الإفصاح عن البيانات الدقيقة ورفع الملفات المطلوبة وتعبئتها بشكل محدد مثل “إجمالي الدخل متضمنًا جميع البدلات” أو “إضافة سجل تجاري”، منوهًا بأن مراجعة البيانات تتم بشكل دقيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان توجيه الدعم للمستفيدين، ولتغيير البيانات وتعديلها يمكن زيارة الرابط (هنا)، هذا وتتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج، ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ” ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

رقم حساب المواطن

حساب المواطن وحاسبة الاستحقاق

رقم حساب المواطن

وهذا يؤكد حرص البرنامج على استلام جميع المستحقين للدعم النقدي المخصص لهم من خلال البرنامج، وهذه خطوة من مجموعة خطوات أخرى قام البرنامج باتخاذها في هذا الإطار، ومن ضمن هذه الخطوات أيضاً التنسيق مع وزارة العدل وكذلك مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف عدم الحجز على مبالغ الدعم المقدمة للمستحقين، وكذلك أيضا توجيه مؤسسة النقد لجميع البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم.

شروط الأهلية للاستحقاق لدعم برنامج حساب المواطن

أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية،

يُستثنى من الشرط السابق ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية

حاملو بطاقات التنقل

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال 12 شهراً الماضية.

عدم تواجد المستفيد من الدعم النقدي في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

صحة البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة

إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

حساب المواطن وحاسبة الاستحقاق .. قسمت الشرائح وفق خمس فئات، تشمل:

من رواتبهم من صفر وحتى 8699

من 8700 وإلى 11999

من 12000 إلى 15299

من 15300 إلى 20159

من لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160.

تعرف أيضاً على:

حاسبة الاستحقاق للدعم 1440 وأخر التصريحات .. وموعد صرف الدفعة الثالثة وفئات المستفيدين

حساب المواطن وحاسبة الاستحقاق

حساب المواطن وحاسبة الاستحقاق .. وأخر المستجدات

كما جدّد برنامج حساب المواطن دعوته للمسجلين المستفيدين من الدعم النقدي، وذلك من أجل الاستفادة من الحاسبة التقديرية التي تم توفيرها من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك بهدف معرفة قيمة الاستحقاق التقديرية، ومن الجدير بالذكر أن قيمة الاستحقاق تتأثر بالنسبة للأسر والأفراد المستقلين بإجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

كما دعا برنامج حساب المواطن المسجلين إلى زيارة حساباتهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: www.ca.gov.sa وذلك بهدف معرفة نتيجة أهليتهم وكذلك مدى استحقاقهم، كما يمكنهم التواصل أيضا مع مركز الاتصال الخاص بالبرنامج على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في تويتر في حال وجود استفسارات أو مشكلات بشأن برنامج حساب المواطن.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

ومن الواضح وبحسب الآلة الحاسبة المخصصة من قبل حساب المواطن فإن العناصر التي تم الاعتماد عليها هي مقدار الراتب وعدد أفراد الأسرة، واستثنت في الوقت الراهن الدخل الإضافي أو العقارات، مما يعطي أملا للكثيرين بأن الدعم سيشهد تقنينا وتوجيها بعكس ما كان معمولا به في السابق ليكون هناك توازن اقتصادي بين كافة طبقات المجتمع.

أقرأ أيضا وتعرف على:

دخول حساب المواطن 1440 : خطوات الاعتراض على قيمة الاستحقاق النقدي من خلال برنامج حساب المواطن

وبرنامج حساب المواطن هو الرؤية المستقبلية الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية للأسر السعودية، ليكون برنامجاً شاملاً لكافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة، وهو أيضاً نظاماً موحداً لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

أقرا وتعرف على أهم الأخبار بالضغط على الصورة

قد يهمك التعرف على ترددات جميع قنوات الأطفال “اضغط على الصورة”