التقديم فى مشروع برنامج سند الزواج “محمد بن سلمان” www.snad.org.sa رابط التسجيل في سند...

التقديم فى مشروع برنامج سند الزواج فقد أطلقت المملكة العربية السعودية مؤخراً مشروع برنامج سند محمد بن سلمان www.snad.org.sa برعاية ولي العهد السعودي، ويعد مشروع برنامج سند من الضخامة وذلك وفقا لما جاء على موقع وكالة الأنباء السعودية “واس”، هذا وقد أطلق الأمير محمد بن سلمان برنامج سند في إطار مبادرة لتنمية المجالات الاجتماعية بالمملكة السعودية، ومشروع سند هو برنامج اجتماعي غير معني بالربحية، ويعنى المشروع بتمكين المواطنين والمواطنات من تحقيق الغايات التي يسعون إليها، واختير اسم “سند محمد بن سلمان” للبرنامج، ليكون سند حقيقي لجميع المواطنين السعوديين

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن برنامج سند يمثل هدف شخصي وغاية نبيلة لولي العهد، ويهدف برنامج سند إلى التلمس والوصول لاحتياجات فئات المجتمع السعودي على اختلافها، هذا بالإضافة إلى وضع قواعد عامة لمبادرات ولي العهد محمد بن سلمان الخيرية، والتي تصب جميعها لصالح المجتمع السعودي، وجمعها ضمن إطار اجتماعي موحد، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء السعودية منذ قليل ما يلي:

الرياض 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م واس

انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله -، في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتداداً لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار، وجه سموه بإطلاق برنامج “سند محمد بن سلمان”.

ويهدف البرنامج الذي يمثل الغاية الشخصية لسموه إلى تلمّس احتياجات فئات المجتمع المختلفة إضافة إلى وضع أطر وقواعد لمبادرات الأمير محمد بن سلمان الخيرية الموجهة للمجتمع السعودي، وجمعها ضمن حقل موحد؛ وتوجيه المبادرات للفئات المختلفة وفقًا لنوعيتها بما يكرس التنمية الفاعلة.

ويعمل البرنامج وفقًا للتوجيه الكريم على تعزيز المعرفة والتوعية؛ سعياً لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها وضمان استدامة أثر العطاء على المجتمع دون أن يقتصر ذلك على العطاء المباشر.

وامتثالًا للتوجيه الكريم من سموه، بدأت فرق العمل في الإعداد والتحضير للبرنامج وفقا للبناء والحوكمة وشمولية المبادرات المتوافقة مع أهداف التوجهات، من حيث نطاق العمل وآلية التشغيل التي نصت عليها رؤية 2030 لخلق تنمية مجتمعية عبر المؤسسات والقطاعات غير الربحية.

وسيرًا على نهج سمو الأمير محمد بن سلمان، لتحقيق العيش الكريم وضمان توفير التنمية المجتمعية، ووفقا لتعاليم ديننا الإسلامي الذي يحث على التعاضد والتكاتف، ركز البرنامج على وضع أهدافه باتساق مع تلك القيم.

وسيطلق برنامج “سند محمد بن سلمان” وفقا لتوجيه سموه – رعاه الله – أولى عطاءاته للمرحلة الأولى بمبادرة “سند الزواج” سعياً لتحقيق مبادئ الاستقرار الأسري، وحث الشباب على الزواج وتحفيز غير القادرين لتمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتحقيق السعادة لهم.

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يرتكز على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، كان آخرها : دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسموه، إضافة إلى ذلك يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج تفاصيل أوسع عن المبادرات وأهدافها www.snad.org.sa .

التقديم فى مشروع برنامج سند الزواج

التقديم فى مشروع برنامج سند الزواج ونبذة عن مشروع برنامج سند

برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

البرنامج يصب في الخانة الاجتماعية غير الربحية، ويهدف لتلبية احتياجات جميع الفئات المتنوعة للمجتمع السعودي، ويهدف لتحقيق الاستقرار للأسر السعودية وكذلك الحياة الكريمة لعموم مواطني المملكة، حيث يقوم البرنامج بتقديم مبادرات تنموية تختص بالنواحي الاجتماعية، كما يعمل برنامج سند على توفر المساندة الاجتماعية عن طريق تقديم الدعم المادي للمواطنين أصحاب الاحتياجات، ولم يقتصر الأمر للمطالب المادية فقط، بل امتد ليشمل الجانب المعرفي بطرقية عملية، وذلك ضمن وآليات واضحة ومحددة، من خلال منصة إلكترونية ذات تقنية عالية، تشمل كافة الخدمات وتكفل الوصول إلى جميع فئات المجتمع السعودي.

برنامج سند عطاء بأثر مستدام

يقدم البرنامج عطاء يكون المستفيد فيها عنصرًا متفاعلًا بشكل إيجابي من خلال التوعية والإرشاد التي تضمن لهذه المبادرة تحقيق الأثر المستدام.

مشروع برنامج سند للمجتمع

شرائح متعددة من المجتمع يساندها البرنامج بمعايير تضمن الوصول إلى المستفيد الفعلي، فبرنامج سند يعتمد على الابتكار في المساندة

يعتبر برنامج سند محمد بن سلمان برنامجا شخصيا مستقلا ولا يتبع لأي جهة حكومية .

يتم استقبال الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) ويتم تحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

ويتم تحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها. يمكن لأي شاب تنطبق عليه شروط استحقاق “سند الزواج”، ويجتاز دورة الوعي المالي المقررة التقديم من خلال منصة البرنامج.

ضوابط استحقاق مبادرة “سند الزواج” تنص على أن تكون لغرض المساندة في الزواج الأول، وذلك رغبةً من البرنامج في تعظيم الأثر من خلال التركيز على فئة معينة.

يقدم البرنامج الدعم المادي دون تحديد لأوجه الصرف فيه، يمكن لكل متقدم إدارة الدعم بالشكل الذي يتناسب مع احتياجاته.

يتم تقديم الدعم لأصحاب الدخل المنخفض سواء كان موظفاً لدى القطاع الحكومي أو الخاص مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

يقوم الموقع بحفظ البيانات بغرض إجراءات التحقق من الأهلية ومراجعة الطلب المقدم.

مشروع برنامج سند غاية شخصية لولي العهد

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن برنامج سند يمثل هدف شخصي وغاية نبيلة لولي العهد، ويهدف برنامج سند إلى التلمس والوصول لاحتياجات فئات المجتمع السعودي على اختلافها، هذا بالإضافة إلى وضع قواعد عامة لمبادرات ولي العهد محمد بن سلمان الخيرية، والتي تصب جميعها لصالح المجتمع السعودي، وجمعها ضمن إطار اجتماعي موحد، هذا وقد نشرت وكالة الأنباء السعودية منذ قليل ما يلي:

نبذة عن مشروع برنامج سند

البرنامج يصب في الخانة الاجتماعية غير الربحية، ويهدف لتلبية احتياجات جميع الفئات المتنوعة للمجتمع السعودي، ويهدف لتحقيق الاستقرار للأسر السعودية وكذلك الحياة الكريمة لعموم مواطني المملكة، حيث يقوم البرنامج بتقديم مبادرات تنموية تختص بالنواحي الاجتماعية، كما يعمل برنامج سند على توفر المساندة الاجتماعية عن طريق تقديم الدعم المادي للمواطنين أصحاب الاحتياجات، ولم يقتصر الأمر للمطالب المادية فقط، بل امتد ليشمل الجانب المعرفي بطرقية عملية، وذلك ضمن وآليات واضحة ومحددة، من خلال منصة إلكترونية ذات تقنية عالية، تشمل كافة الخدمات وتكفل الوصول إلى جميع فئات المجتمع السعودي.

يسعى “سند محمد بن سلمان” إلى الاعتماد على الأدوات التقنية؛ لتسهيل وصول البرنامج إلى جميع أفراد المجتمع السعودي والمستفيدين منه.

وتتمثل أهداف البرنامج، في تعزيز المعرفة والتوعية، سعيا لتنمية المجتمع وأفراده، في سبيل تركيز الأثر الفاعل للمنافع التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها.

وبالفعل بدأ الفرق المكلف بالعمل على الإعداد والتحضير لبرنامج سند، وذلك وفق البناء والحوكمة، ويشمل البرنامج جميع المبادرات الاجتماعية المتوافقة مع أهداف وتوجهات ولي العهد، ووفقا لرؤية المملكة 2030، وذلك للعمل على لخلق تنمية مجتمعية سليمة من خلال المؤسسات والقطاعات الغير هادفة للربح.

التقديم فى مشروع برنامج سند الزواج ومراحل برنامج سند الخيري

سيطلق مشروع برنامج “سند محمد بن سلمان” أولى عطاءاته الموجهة للمرحلة الأولى، وذلك بمبادرة “سند الزواج”، وذلك للسعي لتحقيق مبدأ الاستقرار المجتمعي بداية من الأسرة ، ويحث برنامج سند المواطنين والمواطنات الشباب على الزواج، من خلال دعم غير القادرين ماديا، بهدف تمكينهم من بناء أسرهم، وتدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي.

مبادرة سند الزواج وطريقة التسجيل في مبادرة سند للزواج وما هي مبادرة “سند الزواج”؟

مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة

التقديم فى مشروع برنامج سند الزواج وشروط أهلية سند الزواج

حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

رابط طريقة التسجيل في مبادرة سند للزواج

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