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محمد بن مسعود - الدمام - أقام أهالي محافظة ضرماء، ظهر أول من أمس الخميس، حفل استقبال للمحافظ الجديد محمد بن عبدالعزيز الثاقب.
وفي الحفل ألقى سعد بن ناصر آل ثنيان كلمة الأهالي ورحب فيها بالمحافظ ووكيل المحافظة وهنأهما على ثقة أمير المنطقة، كما قدم شكره لمحافظ ضرماء السابق سلطان السديري على جهوده في المحافظة.
وفي ثنايا كلمته بعث جملة من الرسائل التي تؤكد مكانة ضرماء والدور المأمول من أبنائها، وبعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية للشاعر عبدالمحسن العبدان.
وفي ختام الحفل قدم أهالي ضرماء درعًا تذكاريًا لمحافظ ضرماء عبدالعزيز الثاقب، ودرعًا آخر لوكيل المحافظة عبدالله القريني، وكذلك محافظ المزاحمية سلطان السديري، والذي ألقى كلمة شكر فيها أهالي ضرماء على تعاونهم، متمنيًا لمحافظ ضرماء ووكيله التوفيق والسداد.
حضر الحفل محافظ المزاحمية سلطان السديري، ورؤساء المراكز التابعة لضرماء، وكذلك عدد من مديري الإدارات الحكومية، وأعيان المحافظة.
أهالي ضرماء ينظمون حفل استقبال للمحافظ "الثاقب" ووكليه "القريني"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
أقام أهالي محافظة ضرماء، ظهر أول من أمس الخميس، حفل استقبال للمحافظ الجديد محمد بن عبدالعزيز الثاقب.
وفي الحفل ألقى سعد بن ناصر آل ثنيان كلمة الأهالي ورحب فيها بالمحافظ ووكيل المحافظة وهنأهما على ثقة أمير المنطقة، كما قدم شكره لمحافظ ضرماء السابق سلطان السديري على جهوده في المحافظة.
وفي ثنايا كلمته بعث جملة من الرسائل التي تؤكد مكانة ضرماء والدور المأمول من أبنائها، وبعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية للشاعر عبدالمحسن العبدان.
وفي ختام الحفل قدم أهالي ضرماء درعًا تذكاريًا لمحافظ ضرماء عبدالعزيز الثاقب، ودرعًا آخر لوكيل المحافظة عبدالله القريني، وكذلك محافظ المزاحمية سلطان السديري، والذي ألقى كلمة شكر فيها أهالي ضرماء على تعاونهم، متمنيًا لمحافظ ضرماء ووكيله التوفيق والسداد.
حضر الحفل محافظ المزاحمية سلطان السديري، ورؤساء المراكز التابعة لضرماء، وكذلك عدد من مديري الإدارات الحكومية، وأعيان المحافظة.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
06:50 PM
أقام أهالي محافظة ضرماء، ظهر أول من أمس الخميس، حفل استقبال للمحافظ الجديد محمد بن عبدالعزيز الثاقب.
وفي الحفل ألقى سعد بن ناصر آل ثنيان كلمة الأهالي ورحب فيها بالمحافظ ووكيل المحافظة وهنأهما على ثقة أمير المنطقة، كما قدم شكره لمحافظ ضرماء السابق سلطان السديري على جهوده في المحافظة.
وفي ثنايا كلمته بعث جملة من الرسائل التي تؤكد مكانة ضرماء والدور المأمول من أبنائها، وبعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية للشاعر عبدالمحسن العبدان.
وفي ختام الحفل قدم أهالي ضرماء درعًا تذكاريًا لمحافظ ضرماء عبدالعزيز الثاقب، ودرعًا آخر لوكيل المحافظة عبدالله القريني، وكذلك محافظ المزاحمية سلطان السديري، والذي ألقى كلمة شكر فيها أهالي ضرماء على تعاونهم، متمنيًا لمحافظ ضرماء ووكيله التوفيق والسداد.
حضر الحفل محافظ المزاحمية سلطان السديري، ورؤساء المراكز التابعة لضرماء، وكذلك عدد من مديري الإدارات الحكومية، وأعيان المحافظة.
، أهالي ضرماء ينظمون حفل استقبال للمحافظ "الثاقب" ووكليه "القريني" ،
المصدر : الخليج 365
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