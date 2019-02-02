، تدشين عيادتين متنقلتين لمكافحة التدخين في الكلية التقنية وجامعة حفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - امتدادًا لجهود وزارة الصحة التي تستهدف الطلاب وتستمر عاماً كاملاً

أعلنت صحة حفر الباطن، تدشين عيادتين متنقلتين لمكافحة التدخين في جامعة حفر الباطن والكلية التقنية؛ كإحدى مبادرات اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

ودشن مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، وبحضور مدير الشؤون الصحية ناصر بن راشد الصافي والمشرف العام على لجنة مكافحة التدخين في وزارة الصحة الدكتور علي الوادعي العيادة المتنقلة في مبنى شؤون الطلاب بالجامعة.

كما دشنت صحة حفر الباطن عيادة أخرى لمكافحة التدخين بمبنى الأنشطة الطلابية في الكلية التقنية بحفر الباطن.

وتأتي هذه العيادات امتدادًا لجهود الصحة في مجال مكافحة التدخين والتحذير من أضراره والتي تستهدف الطلاب والتي ستستمر لمدة عام كامل.

ومن خلال هذه العيادات يمكن للطبيب المختص وضع الخطة العلاجية المناسبة للمدخن، التي ستساعده على الإقلاع عن التدخين، كما يمكن للطبيب أن يوضح البدائل الأخرى للنيكوتين التي يمكن استعمالها للاستغناء عن التدخين والإقلاع عنه نهائياً.

وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين الراغبين في الإقلاع، من خلال التوسع في افتتاح العديد من عيادات الإقلاع عن التدخين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وإصدار الدليل السعودي لخدمات الإقلاع عن التدخين كدليل إرشادي لمقدمي الخدمة، كذلك القيام بالعديد من الدورات النظرية والعملية للعاملين في المجال، وتوفير الأدوية المساعدة على الإقلاع عن التدخين وتقديمها للمواطنين بالمجان.

الجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن دشنت مؤخراً أربع عيادات جديدة لمكافحة التدخين في مستشفيات السعيرة والملك خالد والولادة والأطفال، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، كما قامت بحملات أسبوعية رقابية لرصد مخالفات الاشتراطات الصحية في منافذ بيع التبغ ومشتقاته من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.