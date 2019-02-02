، بالصور .."محمد بن راشد" من العلا: حضارة جديدة يبنيها خادم الحرمين وولي عهده بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت بطولة كأس خادم الحرمين للقدرة والتحمل ضمن فعاليات شتاء طنطورة

عبّر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن إعجابه بمحافظة العلا، التي شهدت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، ضمن فعاليات شتاء طنطورة، وهي البطولة الأعلى على مستوى العالم من حيث الجوائز التي تُقدر بـ١٥ مليون ريال.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي في "تويتر" مرفقاً صورته من أمام جبل الفيل بالعلا: "في عاصمة الجبال وعاصمة التاريخ والآثار، في العلا، حضارات تعاقبت هنا، وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة".

من ناحيته، رحّب الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ بالشيخين محمد بن راشد، ونجله ولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد؛ فقال عبر "تويتر": "تشرفنا في محافظة العلا بزيارة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن محمد بن راشد والوفد المرافق. مرحباً بسموه وبصحبه الكرام".

وتأتي الزيارة على هامش حضور نائب رئيس دولة الإمارات لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، بمشاركة فرسان من دول خليجية وعربية وأوروبية بمنطقة العلا؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مكانة العلا كواجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.