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محمد بن مسعود - الدمام - وافق مدير الأمن العام بمنطقة نجران، على ترقية الرقيب أول محمد بن مهدي آل زمانان، من منسوبي مرور نجران، إلى رئيس رقباء.
وعبر "آل زمانان" عن فخره بهذه الثقة، سائلاً الله ـ عز وجل ـ التوفيق والنجاح.
"آل زمانان" إلى رئيس رقباء في مرور نجرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
وافق مدير الأمن العام بمنطقة نجران، على ترقية الرقيب أول محمد بن مهدي آل زمانان، من منسوبي مرور نجران، إلى رئيس رقباء.
وعبر "آل زمانان" عن فخره بهذه الثقة، سائلاً الله ـ عز وجل ـ التوفيق والنجاح.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
06:30 PM
وافق مدير الأمن العام بمنطقة نجران، على ترقية الرقيب أول محمد بن مهدي آل زمانان، من منسوبي مرور نجران، إلى رئيس رقباء.
وعبر "آل زمانان" عن فخره بهذه الثقة، سائلاً الله ـ عز وجل ـ التوفيق والنجاح.
، "آل زمانان" إلى رئيس رقباء في مرور نجران ،
المصدر : الخليج 365
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