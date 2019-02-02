، "آل زمانان" إلى رئيس رقباء في مرور نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق مدير الأمن العام بمنطقة نجران، على ترقية الرقيب أول محمد بن مهدي آل زمانان، من منسوبي مرور نجران، إلى رئيس رقباء.

وعبر "آل زمانان" عن فخره بهذه الثقة، سائلاً الله ـ عز وجل ـ التوفيق والنجاح.