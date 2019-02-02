، حملة إعلامية تطالب شركة "نايكي" لسحب حذاء مكتوب عليه لفظ الجلالة ،

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تتواصل الضغوط على شركة "نايكي" الشهيرة لسحب إحدى أبرز ماركات أحذيتها من السوق، بعد انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المنتج يضم رسمًا شبيهًا بلفظ الجلالة في اللغة العربية.
وحسب "بلومبرغ"، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من غير المقبول أن تسمح شركة "نايكي" بوضع كلمة شبيهة بكلمة "الله" على حذاء "إير ماكس 270"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يداس عليها على الأرض، طبقاً لـموقع "ر تي" الروسي بالعربية.
ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل هذا الرسم في كافة دول العالم.
من ناحيتها، أوضحت شركة "نايكي" أن الكلمة التي أثارت كل هذا الجدل، ليست إلا اختصارًا وتجسيدًا لعبارة Air Max، أي العلامة التجارية لحذاء "إير ماركس".
وتمكنت الحملة الرقمية من جمع 16 ألف توقيع حتى الآن، ويقول القائمون عليها إنهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص.
حملة إعلامية تطالب شركة "نايكي" لسحب حذاء مكتوب عليه لفظ الجلالةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
تتواصل الضغوط على شركة "نايكي" الشهيرة لسحب إحدى أبرز ماركات أحذيتها من السوق، بعد انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المنتج يضم رسمًا شبيهًا بلفظ الجلالة في اللغة العربية.
وحسب "بلومبرغ"، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من غير المقبول أن تسمح شركة "نايكي" بوضع كلمة شبيهة بكلمة "الله" على حذاء "إير ماكس 270"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يداس عليها على الأرض، طبقاً لـموقع "ر تي" الروسي بالعربية.
ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل هذا الرسم في كافة دول العالم.
من ناحيتها، أوضحت شركة "نايكي" أن الكلمة التي أثارت كل هذا الجدل، ليست إلا اختصارًا وتجسيدًا لعبارة Air Max، أي العلامة التجارية لحذاء "إير ماركس".
وتمكنت الحملة الرقمية من جمع 16 ألف توقيع حتى الآن، ويقول القائمون عليها إنهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
05:42 PM
أطلقها أحد زبائنها وجمعت 16 ألف توقيع حتى الآن
تتواصل الضغوط على شركة "نايكي" الشهيرة لسحب إحدى أبرز ماركات أحذيتها من السوق، بعد انطلاق حملة على الإنترنت تقول إن المنتج يضم رسمًا شبيهًا بلفظ الجلالة في اللغة العربية.
وحسب "بلومبرغ"، فإن الحملة التي أطلقها أحد الزبائن ترى أنه من غير المقبول أن تسمح شركة "نايكي" بوضع كلمة شبيهة بكلمة "الله" على حذاء "إير ماكس 270"، في الوقت الذي يعرف فيه الجميع، أن الأحذية يداس عليها على الأرض، طبقاً لـموقع "ر تي" الروسي بالعربية.
ودعت سايكا نورين، وهي ناشطة في الحملة إلى سحب ما قالت إنها عبارة تجديف مسيئة للذات الإلهية، إضافة إلى سحب كافة المنتجات التي تحمل هذا الرسم في كافة دول العالم.
من ناحيتها، أوضحت شركة "نايكي" أن الكلمة التي أثارت كل هذا الجدل، ليست إلا اختصارًا وتجسيدًا لعبارة Air Max، أي العلامة التجارية لحذاء "إير ماركس".
وتمكنت الحملة الرقمية من جمع 16 ألف توقيع حتى الآن، ويقول القائمون عليها إنهم يسعون إلى جمع 25 ألف شخص.
، حملة إعلامية تطالب شركة "نايكي" لسحب حذاء مكتوب عليه لفظ الجلالة ،
المصدر : الخليج 365
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