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تعتزم بلدية محافظة الليث إقامة الماراثون النسائي الأول على مستوى المحافظة وذلك يوم الاثنين، في السادس من شهر جمادى الآخرة المقبل.
يأتي ذلك ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، والذي ينظمه فريق "تكاتف" النسائي عند الساعة الخامسة عصراً، لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات، حيث حددت الأعمار المشاركة في السباق لأعلى من 18 سنة، فيما لم يتم تحديد مسار السباق بعد.
ودعت البلدية الراغبات في المشاركة في السباق التسجيل عبر الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtwwN4AvkMmblQoS04ItwtIYjhOGCrPT_7RgrMRQ4z7aX7ow/viewform?vc=0&c=0&w=1 )
بعد 10 أيام.. الليث على موعد مع ماراثون نسائي لأول مرةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-02-02
تعتزم بلدية محافظة الليث إقامة الماراثون النسائي الأول على مستوى المحافظة وذلك يوم الاثنين، في السادس من شهر جمادى الآخرة المقبل.
يأتي ذلك ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، والذي ينظمه فريق "تكاتف" النسائي عند الساعة الخامسة عصراً، لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات، حيث حددت الأعمار المشاركة في السباق لأعلى من 18 سنة، فيما لم يتم تحديد مسار السباق بعد.
ودعت البلدية الراغبات في المشاركة في السباق التسجيل عبر الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtwwN4AvkMmblQoS04ItwtIYjhOGCrPT_7RgrMRQ4z7aX7ow/viewform?vc=0&c=0&w=1 )
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
05:46 PM
ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع
تعتزم بلدية محافظة الليث إقامة الماراثون النسائي الأول على مستوى المحافظة وذلك يوم الاثنين، في السادس من شهر جمادى الآخرة المقبل.
يأتي ذلك ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لمهرجان الربيع، والذي ينظمه فريق "تكاتف" النسائي عند الساعة الخامسة عصراً، لمسافة تصل إلى 4 كيلومترات، حيث حددت الأعمار المشاركة في السباق لأعلى من 18 سنة، فيما لم يتم تحديد مسار السباق بعد.
ودعت البلدية الراغبات في المشاركة في السباق التسجيل عبر الرابط التالي : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtwwN4AvkMmblQoS04ItwtIYjhOGCrPT_7RgrMRQ4z7aX7ow/viewform?vc=0&c=0&w=1 )
، بعد 10 أيام.. الليث على موعد مع ماراثون نسائي لأول مرة ،
المصدر : الخليج 365
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