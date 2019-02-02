، القادسية يستغل نقص الفيحاء ويكسبه بهدفين ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان

تفوق الفريق الكروي الأول بنادي القادسية على نظيره بنادي الفيحاء بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده النقطي إلى 23 نقطة فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 15 نقطة.

بدأ الشوط الأول بتحفظ الفريقين وانحصار المناورات في متوسط الميدان دون فاعلية هجومية للفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع انطلاقة الشوط الثاني ظهرت خطورة خط الهجوم بنادي القادسية ممثلاً في الرباعي بيسمارك وإلتون جوزيه وهارون كمارا والمحترف الجديد بلخير الذي شكل إضافة قوية للفريق القدساوي.

وساهم في التفوق القدساوي النقص العددي الذي تعرض له الفيحاء بطرد لاعبه عمر المزيعل بعد تعرضه للبطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 62 للتهور في الحالتين .

وعند الدقيقة 67 مرر إلتون جوزيه كرة عكسية من جهة اليمنى انبرى لها المهاجم هارون كمارا أسكنها الشباك معلنًا بذلك هدف فريقه الأول.

وعند الدقيقة 70 انطلق إلتون جوزيه بكرة من منتصف الملعب حتى وصل حدود منطقة الجزاء الفيحاوية وأطلق قذيفة قوية سكنت شباك عامر شفيع كهدف ثان لفريقه القادسية.

بعد ذلك تكررت المحاولات القدساوية بغية زيادة الغلة فيما كان الطرد له الأثر الواضح على الفيحاء، لتنتهي المباراة بهدفين للقادسية دون مقابل للفيحاء.