

الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

تواصل الأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها للرجال والنساء عبر وحدتين متنقلتين في مقر محافظة موقق بداية من يوم الأحد الماضي ولمدة أسبوعين، ضمن مبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.

وتقدم الوحدتان المتنقلتان خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج، الطلاق" وتعديل المهن، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".

وتهدف الأحوال المدنية من خلال إطلاقها لمبادرتي "موجودين" و "نأتي إليك"، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم، عبر زيارة مناطق ومحافظات المملكة بشكل مستمر وتنفيذ خطتها الخاصة بالوحدات والحقائب المتنقلة.

// انتهى //

17:15ت م

0070



الرياض 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واستواصل الأحوال المدنية بمنطقة حائل تقديم خدماتها للرجال والنساء عبر وحدتين متنقلتين في مقر محافظة موقق بداية من يوم الأحد الماضي ولمدة أسبوعين، ضمن مبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والقرى والمراكز التي لا يوجد بها مكاتب للأحوال المدنية.وتقدم الوحدتان المتنقلتان خدمات السجل المدني، من إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى تسجيل الواقعات المدنية "الزواج، الطلاق" وتعديل المهن، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".وتهدف الأحوال المدنية من خلال إطلاقها لمبادرتي "موجودين" و "نأتي إليك"، إلى تسهيل تقديم الخدمة لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، واختصار الوقت والجهد عليهم، عبر زيارة مناطق ومحافظات المملكة بشكل مستمر وتنفيذ خطتها الخاصة بالوحدات والحقائب المتنقلة.// انتهى //17:15ت م0070

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدتان متنقلتان للأحوال المدنية تقدمان خدماتهما في محافظة موقق بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.