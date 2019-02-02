

الجزائر 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للأسلحة خلال مداهمات قامت بها في محافظة تيزي وزو في شرق الجزائر.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات الجيش ضبطت خلال المداهمة 8 قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير مختلفة.

وفي عملية منفصلة، تم توقيف 4 أشخاص بتهمة دعم للجماعات الارهابية بمحافظة غرداية, في جنوب البلاد.

// انتهى //

16:58ت م

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الجزائر 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسدمرت قوات الجيش الجزائري ثلاثة مخابئ للأسلحة خلال مداهمات قامت بها في محافظة تيزي وزو في شرق الجزائر.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قوات الجيش ضبطت خلال المداهمة 8 قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير مختلفة.وفي عملية منفصلة، تم توقيف 4 أشخاص بتهمة دعم للجماعات الارهابية بمحافظة غرداية, في جنوب البلاد.// انتهى //16:58ت م0067

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الأمن الجزائري تدمر 3 مخابئ لإرهابيين وتفكك خلية دعم للجماعات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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