شكرا لقرائتكم محمد بن راشد من العلا: حضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

التقط نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، صوراً تذكارية في مدينة العلا التراثية.

وعلق الشيخ محمد بن راشد بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” على الصور، بقوله “في عاصمة الجبال .. وعاصمة التاريخ والآثار .. في العلا .. حضارات تعاقبت هنا .. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة”.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد شهد صباح اليوم، انطلاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمُّل، بمشاركة فرسان من دول خليجية وعربية وأوروبية؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مكانة العلا كواجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.