- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم محمد بن راشد من العلا: حضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض
التقط نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، صوراً تذكارية في مدينة العلا التراثية.
وعلق الشيخ محمد بن راشد بتغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” على الصور، بقوله “في عاصمة الجبال .. وعاصمة التاريخ والآثار .. في العلا .. حضارات تعاقبت هنا .. وحضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان وولي عهده على أرض المملكة الحبيبة”.
وكان الشيخ محمد بن راشد قد شهد صباح اليوم، انطلاق مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمُّل، بمشاركة فرسان من دول خليجية وعربية وأوروبية؛ وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز مكانة العلا كواجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد من العلا: حضارة جديدة يبنيها أخي الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.