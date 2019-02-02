شكرا لقرائتكم سناب شات تدرس تحويل المنشورات المؤقتة إلى دائمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

تدرس الشركة المطورة لتطبيق سناب شات تحويل المنشورات “المؤقتة” التي تختفي بعد مدة محددة إلى “دائمة”، كما تدرس أيضاً خيار الكشف عن هويات مستخدمي التطبيق الذين ينشرون منشورات عامة، للحفاظ على المستخدمين الحاليين وجذب آخرين جدد.

وتعتقد الشركة أيضاً أن تكون التغييرات مصدراً جديداً للدخل وهي التي تعاني خسائر كبيرة، أدت إلى تقلص قاعدة مستخدميها والتخلص من مسؤولين تنفيذيين فيها.

وتدرس سناب أيضا مسألة الخصوصية والاعتبارات التقنية والقانونية لكشف هويات المستخدمين في المشاركات العامة. لذلك لن يؤثر التغيير الجديد إلا على محتوى الصور ومقاطع الفيديو التي تُنشر على قسم “قصتنا”، حيث تُشارك المنشورات مع جمهور أوسع من مستخدمي سناب شات وليس فقط أصدقاء المستخدم، ويمكن للمستخدمين حذف تلك القصص.

وتأتي هذه التغييرات استجابة لردود شراكات سناب مع منصات اكتشاف الأخبار التي تساعد شركات الإعلام على تحديد وتحليل ونشر الأخبار العاجلة العامة على سناب شات.

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