تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور للموظفين والأداء الوظيفي .. تعرف على خطوات الاعتراض على حركة...

تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور ، فقد صرح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي عن فتح باب تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية من خلال نظام نور لشؤون المعلمين 1440هـ، ويتم ذلك وفقا للفترة المحددة لإتمام عمليات تحديث بيانات المعلمين والمعلمات ومنسوبي وزارة التعليم، هذا وقد أعلنت إدارة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم السعودية عن مواعيد بداية ونهاية تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية على نظام نور.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة شؤون المعلمين نشرت ملف توضيحي، وذلك حول طريقة تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور الخاصة شاغلي الوظائف التعليمية، وحددت من خلالة الفترة المسموح فيها استقبال البيانات الجديدة للمعلمين والموظفين، حيث أنه قد تم فتح باب تحديث بيانات المعلمين والموظفين وذلك عبر رابط تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية نظام نور من موقع وزارة التعليم.

حركة النقل الخارجي تحديث بيانات

تحديث بيانات الوظائف التعليمية

ويتم الاعتراض إلكترونياً على نتيجة الحركة، ويتم اعتماد حركة النقل الخارجي وتعميم نتائجها بعد ذلك، وقد أرفقا صورة توضح حركة النقل الخارجي من بداية فتح النظام وحتى إعلان نتيجة الحركة.

تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور

نظام نور رابط تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور 1440

أعدت وزارة التعليم ممثلة في إدارة شؤون المعلمين شرح مفصل حول تحديث بيانات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام 1438-1439 هجريا على نظام نور، موضحة الهدف من عملية تحديث بيانات المعلمين والمعلمات و الموظفين، وتم توضيح آلية تحديث بيانات الوظائف التعليمية والمستندات المطلوبة، وطريقة التواصل مع الدعم الفني للوزارة.

أوضحت أيضاً النسخة الإلكترونية المعدة لتحديث بينات شاغلي الوظائف التعليمية، الخطوات الأساسية التي يجب أن تراعى عن تحديث البيانات، ووفرنا لكم كافة البيانات عبر الملف المرفق أدناة.

تسجيل دخول نور رابط تحديث بيانات المعلمين المعلمات

مهام قائد المدرسة في تحديث بيانات الوظائف التعليمية نظام نور

تسجيل الدخول على نظام نور من موقع وزارة التعليم في السعودية، حيث خصصت الوزارة رابط الخدمات الإلكترونية، لاستكمال عمليات تحديث البيانات في نظام نور:

رابط تسجيل دخول نظام نور

كما تقوم بإتاحة العديد من الخيارات للمتقدمين، بهدف التيسير عليهم، وهي إتاحة رغبات الوظائف حسب التوزيع الجغرافي، حيث يختار المتقدم المكان الأقرب والأنسب إليه، على أن يتم المراجعة الإلكترونية على الموقع بعد ذلك بعد الانتهاء من تقديم الطلبات واختيار المكان الأنسب، حسب حاجة العمل والمؤهل الدراسي للمتقدم، كما تتيح المملكة خدمة الشهادة المعادلة لمن يحمل المؤهل من خارج المملكة.

ومن الجدير بالذكر أن المستخدم إذا كان يستطيع الدخول إلي النظام المركزي نور، فإنه بطبيعة الحال لن يكون في حاجة إلى أي طريقة أخري، لكن حينما لا يستطيع الدخول لأي سبباً كان، وذلك لوجود مشكاة ما، في تلك الحالة سيكون الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم الهوية والسجل المدني، هي الطريقة الأمثل والأسهل بكل دقة من خلال النظام.

ومن الجدير بالذكر أن نظام جدارة يسمح ببناء خطة المفاضلات على مدار السنة مما يساعد على مرونة تحديد الفترات وعمليات المفاضلة وبالتالي اختصار الوقت والجهد، كما يسمح النظام أيضاً بالتواصل المستمر ما بين الوزارة والمتقدم على الوظيفة من خلال إرسال رسائل نصية على الجوالات أو إرسال بريدا إلكترونيا للمتقدم.

لتحصل علي نتائج الإختبارات أو الشهادات لهذا العام يجب أن تعرف بعض الخطوات المهمة التي من الضروري أن تكون نصب أعيينا أثناء محاولتنا توفير المعلومات لك في هذا المقال.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

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