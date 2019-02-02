الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية فبراير 2019 رابط شركة كهرباء السعودية تعرف على التعريفة...

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية أعلنت الشركة السعودية لكهرباء السعودية عن تقديما خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية، وذلك من خلال موقع شركة الكهرباء الرسمي، وهي خطوة على طريق ميكنة جميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن السعودي، والفاتورة الإلكترونية ستكون بديلاً عن الفواتير الورقية، وهي خطوة من محاولات المملكة تقديم أفضل الخدمات للمواطنين السعودي، وقد بدأت الشركة في تنفيذ برنامج ونظام الفواتير الإلكترونية ابتداءً من شهر يناير الماضي، وذلك تنفيذاً لمرسوم ملكي، وقد أطلقت شركة كهرباء السعودية الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك للتعرف مباشرة علي قيمة الاستهلاك الشهري.

للتعرف على قيمة الاستهلاك الشهرى للكهرباء من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الرسمي.

خدمة الفاتورة الالكترونية

هي خدمة إضافية توفر الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهرياً عبر البريد الإلكتروني، ويستطيع المشترك من خلالها :

استلام إشعارات دورية بصدور الفاتورة. قرب موعد فصل الخدمة في حال عدم السداد. إشعار باستلام سداد الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية

ومن الجدير بالذكر أن شركة كهرباء السعودية قد قامت بزيادة الأسعار الفترة الماضية، فقد أعلنت شركة كهرباء السعودية وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن تفاصيل زيادة أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضاً تعديل التعريفة الكهربائية، والتي سيتم تطبيقها من 1 يناير 2018م، وأكّدت شركة كهرباء السعودية أن زيادة الأسعار المعلنة للصالح العام للبلاد، كما أعلن الهيئة في بيان لها أن هذه الخطوة وهذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، وكذلك مساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية ومنتجات الطاقة واستدامتها للأجيال القادمة.

قائمة الأسعار الجديدة للكهرباء في السعودية كما أعلنتها

شركة كهرباء السعودية

فئة الاستهلاك الشريحة التعريفة الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك شرائح الاستهلاك 6000 كيلو واط ساعة / شهر 16 هللة / كيلو واط ساعة وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 20 هللة. للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية جميع شرائح الاستهلاك شريحة موحدة 21 هللة / كيلو واط ساعة الاستهلاك الصناعي جميع شرائح الاستهلاك شريحة موحدة 18 هللة / كيلو واط ساعة الاستهلاك الحكومي جميع شرائح الاستهلاك شريحة موحدة 32 هللة / كيلو واط ساعة

فيديو يوضح احتساب الاستهلاك في التعريفة الجديدة للكهرباء بعد تقليص عدد شرائح الاستهلاك من 4 شرائح إلى شريحتين.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني [email protected]، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa تويتر @saudi_ECRA.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية تصريحات عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء

صرح الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية: عن أن الدخل الإضافي من تعديلات تعريفة الطاقة يقدر بنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) في العام، مشيراً إلى أن هذه التعريفة نافذة لمدة عام وسيتم مراجعتها بعد ذلك في ضوء ما يتغير من أسعار الوقود.

وأضاف الشهري: أن الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع، مستعدة لتطبيق التعريفة الجديدة من بداية العام، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة في الحمل الذروي عام 2017 بلغت نحو 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أعلنت أول من أمس، خطتها بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، الذي شمل أيضا تعديل التعريفة الكهربائية، حيث يطبق بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني).

وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة، ستعزز الكفاءة الاقتصادية، وتمكّن القطاعات غير النفطية من الإسهام في حركة التنمية المستدامة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية منتجات الطاقة واستدامتها للأجيال المقبلة، بجانب رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن.

ونوّهت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، إلى أن التعريفة المعتمدة ستغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع المناطق السعودية، فضلاً عن إسهامها في تجويد الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر في ظل التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية ومقارنة للزيادة السعرية لتعريفة الكهرباء

الاستهلاك الإجمالي (ك و س/شهر) قيمة الفاتورة قبل التعريفة بالريال قيمة الفاتورة بعد التعريفة بالريال 1000 50 180 2000 100 360 3000 200 540 4000 300 720 5000 500 900 6000 700 1080 7000 1000 1380 8000 1300 1680 9000 1600 1980 10000 1900 2280

ومن الجدير بالذكر أن الموعد المقرر لإصدار فواتير الكهرباء الإلكترونية للشهر الحالي ستبدأ اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، وذلك بعد العمل على توحيد موعد إصدار فواتير الكهرباء الإلكترونية، ومن خلال الرابط الرسمي لشركة كهرباء السعودية، يمكن لجميع المشتركين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير، وذلك فور تحميلها على الرابط المخصص لذلك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الإلكترونية وتعريفة الاستهلاك

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بخصوص تطبيق تعريفة استهلاك جديدة لكافة فئات المشتركين والتي ستطبق ابتداءً من 2018/1/1 م حسب الجدول التالي :​

شرائح الاستهلاك (ك.و.س/ شهر) السكني (هللة/ ك.و.س) التجاري (هللة/ ك.و.س) الزراعي والجمعيات الخيرية ومافي حكم ذلك (هللة/ ك.و.س) الحكومي (هللة/ ك.و.س) المصانع (هللة/ ك.و.س) المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية (هللة/ ك.و.س) 1 – 6000 18 20 16 32 18 18​ أكثر من 6000 30 30 20

تعريفة استهلاك الطاقة الغير فاعلة

1- أي مستهلك للكهرباء مصنف ضمن فئة الاستهلاك الصناعي أو الحكومي أو التجاري ويزيد حمله التعاقدي عن واحد ميجا فولت أمبير (1م.ف.أ) الالتزام بحد أدنى لمعامل القدرة الكهربائية بمقدار (0.90).

2- تطبق تعريفة استهلاك للطاقة الغير فاعلة بمقدار (5) هللات لكل (ك.فار.س) إضافي عندما يتجاوز الاستهلاك الشهري للطاقة الغير فاعلة مقدار (%48.4) من استهلاك الطاقة الفاعلة (مكافئ لمعامل قدرة كهربائية اقل من 0.90).

3- يكون الحد الأدنى المسموح به لمعامل القدرة الكهربائية ( 0.95) بعد عشر سنوات هجرية من تاريخ نشر القرار.

​رسوم العدادات الشهرية

تتقاضى الشركة مبالغ ثابتة شهرياً تتناسب مع سعة القاطع المركب لدى المشترك وذلك مقابل قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة حسب الجدول الموضح ادناه :

سعة قاطع العداد (امبير) تعريفة قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة (ريال) 20 ≤ سعة القاطع < 100 10 100 ≤ سعة القاطع < 200 15 200 ≤ سعة القاطع < 300 21 300 ≤ سعة القاطع < 400 22 400 25 أكثر من 400 30​

طرق السداد ​

نسعى دوماً إلى الإرتقاء بمستوى خدماتنا بما يوفر لكم أفضل درجات الراحة والطمأنينة وتعتبر خدمة سداد الفاتورة من ضمن الخدمات التي نسعى إلى تطويرها، لنوفر عليكم الجهد والوقت، لذا يمكن السداد عبر أي وسيلة إلكترونية يقدمها البنك :

إذا كنت مشتركاً في خدمة الهاتف المصرفي لدى البنك الذي تتعامل معه.

باستخدامك أي جهاز صرف آلي تابع للبنك الذي تتعامل معه، أو استخدام أجهزة السداد النقدي التي يوفرها البنك.

بزيارتك الموقع الالكتروني للبنك الذي تتعامل معه.

عن طريق تفويض البنك الذي تتعامل معه بخصم قيمة الفاتورة من حسابك

مباشرة.

الشيكات :

يمكن قبول الشيكات المصرفية المصدقة في سداد فواتير الاستهلاك.

مخالفات التعدي والعبث بمنشآت المحطات أو شبكاتها بقصد التسهيل للغير و الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة

المخالفة الحد الأعلى للغرامة التسهيل للغير للاستفادة من خدمات منشآت الكهرباء أو شبكاتها بطريقة غير مشروعة 2,000 ريال

مخالفات التعدي على حرم الخطوط الكهربائية

المخالفة الحد الأعلى للغرامة التعدي على حرم الخطوط الكهربائية 50,000 ريال

طريقة الشكوى على قيمة فاتورة الكهرباء

يمكن سداد الفواتير عبر نقاط البيع المتوفرة في مكاتب خدمات المشتركين.

في حال شكوى المشترك عن قيمة الفاتورة وعن الخدمة المقدمة من قبل الشركة السعودية للكهرباء، يتم ذلك من خلال الرابط التالي: رابط تقديم شكوى كما يمكنك الاتصال علي مركز خدمة المشترك على الرقم التالي: 920001100.

عند تقديم طالب الخدمة، سواء من القطاع السكني أو غير السكني، طلباً لتوصيل الكهرباء من شبكة جهد منخفض، وقد أكمل جميع التحضيرات الضرورية، يجب تقديم تلك الخدمة خلال مدة أربعين (40) يوم عمل. غير أنه في حال طلبات التوصيل التي تحتاج أعمال في شبكة الجهد المتوسط أو أعلى فإن المدة التي تمثل الحد الأدنى لمستوى المعيار المضمون هي التي يتم الاتفاق عليها بين الشركة السعودية للكهرباء وطالب الخدمة.

حقوق المشتركين وطالبي الخدمة: هي حقوق ومعايير تنظم من خلالها العلاقة بين الشركة السعودية للكهرباء والمشترك يجب الالتزام بها لضمان تحقيق جودة الخدمة المقدمة ووقت تنفيذها ؛ كما تضمن هذه المعايير حد أدنى للخدمات المقدمة ويتوجب على الشركة السعودية للكهرباء دفع تعويض للمشترك في حال عدم الالتزام بها .

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إذا قام المستهلك الذي فُصلت عنه الكهرباء لعدم سداد الفاتورة المستحقة، بسداد المبلغ المطلوب أو توصل إلى اتفاق مع مقدم الخدمة على ترتيبات لدفع المديونية، مستوفياً جميع المتطلبات المعقولة التي يفرضها مقدم الخدمة فيجب إعادة الكهرباء إليه.

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