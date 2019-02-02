رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 .. التسجيل وطلبات النقل الجديدة .. من خلال رابط نظام فارس الجديد...

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440 أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة المملكة العربية السعودية علي أنها قامت بتحديث نظام فارس الذي يوفر الخدمة الذاتية عن طريق الإنترنت ، كما يتيح لجميع الموظفين لقيام بكافة الخدمات التي قد يحتاج إليها الموظف ، ما يتيح مراجعة جميع البيانات الشخصية والأساسية الخاصة به وكذلك الاطلاع علي السجل الوظيفي ، ويمتاز الموقع بسهولة الاستخدام عكس ما قبل التحديث.

هذا وقد أكدت وزارة التعليم علي أن النقل يستهدف جميع شاغلي الوظائف الإدارية في وزارة التعليم – التعليم العام – ممن تنطبق عليهم الضوابط علي شغل الوظائف التعليمية علي المستوي الخامس للبنات والبنين ممن يشغل المرتبة السادسة فأعلي وفق الشروط التالية:

خطوات التحويل من الكادر الإداري للتعليمي في نظام فارس:

الدخول للكادر الإداري الموجود في نظام فارس .

ثم الدخول إلي الخدمة الذاتية للتوظيف.

ثم القيام باختيار أيقونة طلب التحويل إلى الكادر التعليمي.

ثم نقم بالنقر على زر “إضافة”، لان خلالها يوثق النظام تسجيل وتقديم طلب جديد.

بعدها ستظهر قائمة فيها عدد من البيانات المطلوب الإقرار بصحتها، بعدها نقم باختيار موافق أو لا بعدها نضغط على “التالي”.

نقوم بإرفاق كافة المستندات المطلوبة من خلال ” إضافة مرفق ” .

بعدها سيظهر الطلب في الشاشة الرئيسية لنظام فارس.

يمكن معرفة حالة طلب المتقدم من خلال تلك الشاشة.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية 1440

كل من يريد الدخول إلي نظام فارس ، فقد بات من السهل الدخول إلي البوابة الإلكترونية لنظام فارس ، يذكر أن الوزارة قد نوهت علي أن عمليات تقديم الطلبات سيكون من خلال نظام فارس والدخول مباشرة علي الرابط الجديد الذي أعلنته الوزارة … رابط الدخول إلي موقع فارس من هــــنـــا

وزارة التعليم » نظام فارس – الخدمة الذاتية » الخدمات المتاحة

يتيح نظام فارس العديد من الاستعلامات منها ​كشف الراتب، ​البيانات الأساسية للموظف، ​بيان السجل التاريخي للموظف، ​بيان خارج الدوام، ​​بيان الانتدابات وغيرها.

يذكر أنه في يوليو الماضي وقعت وزارة التعليم مع وزارة الخدمة المدنية اتفاقية لتبادل المعلومات من خلال ربط مشروع فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية.

وتتمثل أهمية هذه الاتفاقية في رفع جودة بيانات الوظائف والموظفين، بأساليب تقنية حديثة يعتمد عليها من ناحية الربط الإلكتروني بين الجهتين، بما ينعكس إيجاباً على المؤشرات وعلى صناع القرار في اتخاذ قراراتهم الصحيحة وفي الوقت المناسب.

ونصت الاتفاقية بين الوزارتين على ربط مشروع نظام فارس بأنظمة وزارة الخدمة المدنية وتبادل المعلومات المتوفرة لديهما، والخاصة بتقديم خدمات إلكترونية لكل منهما عن طريق التحقق والاستعلام وتكامل المعلومات بين الأنظمة وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوفرة لدى كل طرف.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية طلبات واستعلامات الموظف

​​الموظف طلبات طلبات الإجازات إبلاغ مباشرة بعد إجازة​​ ​طلبات البدلات ​طلب قطع إجازة ​طلب تمديد إجازة ​طلب تعديل مدة إجازة ​طلب إلغاء إجازة ​طلب تعديل بداية إجازة ​طلب تقاعد ​​استعلامات ​كشف الراتب ​البيانات الأساسية للموظف ​بيان السجل التاريخي للموظف ​بيان خارج الدوام ​​بيان الانتدابات ​الطلبات المعلقة

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية طلبات واستعلامات المدير

​ المدير طلبات رفع مباشرة لموظف بسبب إجازة طلب بدل لموظف إبلاغ غياب موظف استعلامات استعلام عن الموظفين ​استعلام عن طلبات الموظفين​

التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية .. المساعدة والدعم