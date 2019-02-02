نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات 1440 : رابط نظام نور المركزي .. الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية...

نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات 1440 وهو النظام الخاص برصد درجات جميع الطلاب والطالبات بالمملكة العربية السعودية من خلال نظام نور، وذلك عبر النظام الإلكتروني علي الإنترنت, حيث أن الهدف من نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات هو أن يوفر الاستعلام عن النتائج، كما يقدم نظام نور العديد من الخيارات أو الخدمات الأخري التي تميزت للغاية، خاصة في الفترة الأخيرة، ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام قد جاء في التوقيت المناسب ليقدم مثل هذه الخدمات إلي المستخدمين.

إذا كنت ترغب عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة في رصد الدرجات الخاصة بكم لاختبارات الفصل الدراسي الثاني، حيث أوشكت النتائج على الظهور لبعض المراحل التعليمية، لذلك وجب علينا أن نرشدكم إلى كل ما يجب عليكم القيام به للتعرف على النتائج الخاصة بكم، كل ما عليكم هو متابعة النصائح التي نقدمها لكم، والتي لطالما قدمناها لكم خلال الأشهر والأسابيع الماضية.

نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات 1440

وتتلخص طريقة رصد درجات الطلاب بالحساب الخاص بكم في التالي:

أن يقوم المستخدم بالدخول إلى نظام نور المركزي

ثم يقوم باستخدام الحساب الخاص به علي النظام

ويقوم بتسجيل الدخول

ثم ينتقل إلي القسم المسؤول عن رصد الدرجات علي النظام بعد دخوله إلي لوحة التحكم

ثم تبدأ النتائج في الظهور علي الفور إن شاء الله إذا كانت قد ظهرت بالفعل.

نظام نور للمعلمات لرصد الدرجات 1440 برقم الهوية

رصد درجات الطلاب برقم الهوية

كما يمكنكم باستخدام رقم الهوية الدخول إلي نظام نور برقم الهوية الوطنية، ورقم السجل المدني، وهذه هي الطريقة الأخري التي يفضلها الكثير من الطلاب والطالبات، التي طالما تحدثنا عنها باستمرار من خلال مقالات سابقة خلال الفترة الماضية، وذلك نظراً لكون الاستعلام عن النتائج برقم الهوية، هي طريقة مميزة وسهلة للغاية، وذلك في حال وجود مشكلات في حسابات المستخدمين، وعدم استطاعتهم تسجيل الدخول.

والآن نضع بين يديك الروابط قم بالدخول إلي أي واحد منهم ولتبدأ فا الانتقال ألي تلك الصفحة الخاصة برقم الهوية والسجل المدني علي الرابط التالي:

رابط تسجيل الدخول باسم المستخدم ورمز التحقق

الرابط المباشر للدخول إلى نظام نور برقم الهوية.

رابط الاستعلام عن النتائج.

التقويم الدراسي للعام 1439/1440 هجريا

الموضوع اليوم التاريخ الهجري التاريخ الميلادي بداية الفصل الدراسي الأول الأحد 22 ذي الحجة 1439 2 سبتمبر 2018 بداية اختبار الفصل الدراسي الأول الأحد 9 جماد أول 1440 16 ديسمبر 2018 بداية إجازة منتصف العام الخميس 20 جماد أول 1440 27 ديسمبر 2018 بداية الفصل الدراسي الثاني الأحد 30 جماد أول 1440 6 يناير 2019 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني الأحد 16 شعبان 1440 21 أبريل 2019 بداية إجازة نهاية العام الخميس 27 شعبان 1440 2 مايو 2019

ومن خلال الجدول السابق يتضح ما يلي:

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الأول 15 أسبوع

عدد أسابيع الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوع

عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي 169 يوم

تتميز عملية التسجيل في نظام نور بالسهولة واليسر بدلاً عن الذهاب للمدرسة التي ترغب في انضمام أبناؤك إليها لإنهاء إجراءات قبول الطلاب والطالبات في المدارس إلكترونياً، وذلك طبقًا لمواعيد التسجيل، حيث يعمل نظام نور علي ربط جميع أطراف العملية التعليمية، بداية من الطالب وولي الأمر، حتى المعلم والإدارة المدرسية.

نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط

استحدثت الوزارة هذه المرحلة رغبة في التخفيف على المتقدمين والمتقدمات من عناء مراجعة فروعها ومكاتبها لغرض التدقيق والتحقق من مطابقة البيانات المضافة مع أصول مستنداتها الثبوتية بالإضافة إلى اختصار الوقت الذي تتطلبه عملية التوظيف في أقل صورة وحرصاً منها على جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من خدماتها أفراداً كانوا أو جهات حكومية.

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