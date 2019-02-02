شكرا لقرائتكم خبر عن «السائبة» تتسبب بوفاة 2 وإصابة 51 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي بدير(تبوك)

تابع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان حادثة اصطدام حافلة أردنية بعدد من الإبل السائبة، مساء أمس (الجمعة) على طريق تيماء - تبوك أثناء عودتهم من أداء مناسك العمرة، وأسفرت الحادثة عن وفاة أحد الركاب ووقوع إصابات لعدد 51 من الركاب إصابة أحدهم حرجة وتوفي صباح اليوم. ووجه أمير تبوك كافة الجهات ذات العلاقة بسرعة تقديم العون والاهتمام الكامل والعناية الصحية لجميع الركاب إلى حين عودتهم سالمين لبلادهم، معربا عن صادق مواساته لأسر المتوفين، وأن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه، وتم توجيه فرق إسعافية من الهلال الأحمر والشؤون الصحية إلى جانب مباشرة الجهات الأمنية للحادثة في حينها وتم نقل المصابين إلى مستشفى تيماء لتلقي الرعاية والعناية الصحية وكذلك تأمين السكن المناسب لباقي الركاب في المحافظة، حسبما أوضح ذلك المتحدث باسم إمارة منطقة تبوك علي القحطاني، مضيفا أنه تم تأمين باص بديل وغادر جميع ركاب الحافلة أمس السبت متجهين إلى الأردن عدا 6 من المصابين محل المتابعة الطبية.

من جهته، أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن 7 فرق إسعافية من الهلال الأحمر وفرقتين من الصحة اتجهوا لموقع الحادثة فور تلقي البلاغ، وأشار العنزي إلى أنه تم نقل 4 حالات عن طريق الهلال، وحالتين عن طريق إسعاف الصحة إلى مستشفى تيماء العام.