شكرا لقرائتكم فيصل بن مشعل يتقلد وسام الحكمة من المبادرة العالمية للحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أن العمل في هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، لا يتوقف من خلال العديد من الممارسات والأعمال الاجتماعية الحكيمة، التي تسهم في خدمة العالم أجمع، وتحت فكرة “عالم واحد نحو مستقبل مشترك”، مشيراً إلى أن العالم أصبح مترابطاً ويشترك في العديد من القضايا والمجالات والسلوكيات البيئية والتوعوية ذات المصير المشترك.

وأوضح سموه أن الإنترنت أسهم وبشكل فعال في توحيد العديد من الجهود الخادمة للعالم من خلال التفاعل الإيجابي، الذي يسهم في البناء والتنمية والتوعية وتعزيز العديد من المبادرات الخادمة للعالم وبحكمة عالية، مؤكداً أن أبناء هذه البلاد المباركة سيواصلون نهجهم في تعزيز وتنمية القيم التي تهم العالم ومستقبله المشترك، والرقي بمجتمعاتنا إلى درجات عالية من الحكمة والرشاد وفي المجالات كافة.



جاء ذلك خلال تقليد سمو أمير منطقة القصيم، بديوان إمارة المنطقة، “وسام الحكمة “من المبادرة العالمية للحكمة”، نظير 68 مبادرة قدمها سموه لخدمة المجتمع، التي أسهمت وبشكل حكيم وتفاعل مجتمعي بمعالجتها للعديد من المشاكل البيئية وتعزيز التنمية المستدامة وتنمية الأعمال التطوعية، وتسهم وبشكل كبير في نشر الوعي المتصاعد بين أفراد المجتمع.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للمبادرة العالمية للحكمة على منحها هذا الوسام له، سائلاً المولى – عز وجل – أن يبارك بجهود أبناء الوطن كافة، وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.

من جهته قدم رئيس ومؤسس المبادرة العالمية للحكمة التابعة للأمم المتحدة الدكتور ماهر خضر، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من مبادرات حكيمة وأعمال خادمة للمجتمع، أسهمت وبشكل فعال في تعزيز الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن مبادرة الحكمة العالمية تسعى إلى تعزيز الوعي المستقبلي وتنمية الممارسات الحكيمة بين جميع أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة في المجالات كافة.

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