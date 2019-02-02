، "تعليم الرياض": أولياء الأمور شركاء في توعية أبنائهم بأهمية TIMSS ‏ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بالمعلمين ودورهم الكبير في توعية الطلاب والطالبات بهذه الاختبارات

في الوقت الذي تعيش فيه إدارات التعليم بالمملكة حالة استنفار واستنهاض للهمم والجهود للعمل على نشر ثقافة الاختبارات الدولية timss بين الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور، باعتبارها مؤشرًا لما يصل إليه التعليم في بلادنا من تطور وتقدم تعليمي، شدد اجتماع المجلس التعليمي الثاني لمنطقة الرياض والذي رأسه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بحضور مديري التعليم في محافظات المنطقة على أهمية التوعية الثقافة في الوسط التعليمي والتربوي والاجتماعي.

وأوضح الوهيبي أن الوزارة قد أولت اهتمامها بضرورة المشاركة الجادة في الاختبارات الدولية من خلال نشر ثقافتها بين جميع منتسبي التعليم عبر عقد الدورات التدريبية لقادة المدارس ومشرفي مكاتب التعليم، إضافة إلى التوعية بأهميتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

وأكد الوهيبي أن أولياء الأمور شركاء مهمين في توعية أبنائهم بأهمية الاختبارات الدولية ومشاركتهم الجادة فيها .

وأهاب بالمعلمين ودورهم الكبير في توعية الطلاب والطالبات بهذه الاختبارات والتعريف بها وبيان أهدافها لهم.

بدوره بين أمين إدارة التعليم بمنطقة الرياض ورثان الورثان أن المجلس ناقش مضامين خطاب وزير التعليم في ورشة العمل التي أقامها مع مديري التعليم والتي حدد فيها الدكتور حمد آل الشيخ توجهات الوزارة القادمة وركز من خلالها على المشاركة الفاعلة في الاختبارات الدولية timss وإعداد الأنشطة التي تحسن من مستوى الأداء فيها، ورفع مستوى القراءة والكتابة لدى الطلبة والاهتمام بالصفوف الأولية والطفولة المبكرة من خلال التوسع في رياض الأطفال وتطويرها، والزيارات الميدانية للمدارس للوقوف عن كثب عليها، وتحفيز الميدان بما يخص نواتج التعليم .

وشارك في مجلس التعليم بمنطقة الرياض قادة وقائدات مدارس ومعلمون ومعلمات ومشرفون ومشرفات وطلاب وطالبات، حيث تم مناقشتهم عن أبرز التحديات التي تواجه المدارس والاقتراحات التي يرونها لتحسين الأداء التعليمي، كما ناقش المجلس خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم وضرورة أن يبدأ ذلك مبكرًا لكي يسهل تلافي المشاكل التي قد تواجه الإدارات بداية العام الدراسي القادم.

وفي نهاية الاجتماع تم اختيار مدير التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق سعود العثمان كنائب لرئيس مجلس تعليم منطقة الرياض.