السعودية | المرور يكشف حقيقة مضاعفة غرامة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:21 مساءً, 2 فبراير 2019 م

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع استفسار أحد الأشخاص بشأن حقيقة مضاعفة الغرامة المالية لمخالفة قطع الإشارة الحمراء بعد مرور 30 يوماً، مؤكدةً أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات يتم بواسطة هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إن “تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ”.