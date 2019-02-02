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أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكصوي، عن الاستياء بسبب وضع تركيا في المسودة التي نشرتها الحكومة اليابانية عن الدول التي لا يُمكن توظيف عمالتها في اليابان؛ عملاً بالقانون الجديد الذي ينظم تصاريح إقامة الأجانب، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، عن "أكصوي"؛ أن الخطوة مخيبة للآمال، و"لا تعكس علاقات الصداقة العميقة بين البلدين".
وأضاف "أكصوي": استدعينا السفير الياباني لدى أنقرة، وأبلغناه باستيائنا من ذلك.
طوكيو توجه ضربة عمالية لـ"أنقرة": غير مرغوب فيكمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-02
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكصوي، عن الاستياء بسبب وضع تركيا في المسودة التي نشرتها الحكومة اليابانية عن الدول التي لا يُمكن توظيف عمالتها في اليابان؛ عملاً بالقانون الجديد الذي ينظم تصاريح إقامة الأجانب، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، عن "أكصوي"؛ أن الخطوة مخيبة للآمال، و"لا تعكس علاقات الصداقة العميقة بين البلدين".
وأضاف "أكصوي": استدعينا السفير الياباني لدى أنقرة، وأبلغناه باستيائنا من ذلك.
02 فبراير 2019 - 27 جمادى الأول 1440
03:19 PM
"أكصوي": استدعينا السفير الياباني في تركيا وأبلغناه استياءنا
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التركية، هامي أكصوي، عن الاستياء بسبب وضع تركيا في المسودة التي نشرتها الحكومة اليابانية عن الدول التي لا يُمكن توظيف عمالتها في اليابان؛ عملاً بالقانون الجديد الذي ينظم تصاريح إقامة الأجانب، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل.
ونقلت صحيفة "زمان" التركية، اليوم السبت، عن "أكصوي"؛ أن الخطوة مخيبة للآمال، و"لا تعكس علاقات الصداقة العميقة بين البلدين".
وأضاف "أكصوي": استدعينا السفير الياباني لدى أنقرة، وأبلغناه باستيائنا من ذلك.
، طوكيو توجه ضربة عمالية لـ"أنقرة": غير مرغوب فيكم ،
المصدر : الخليج 365
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