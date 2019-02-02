شكرا لقرائتكم بيان من صحة الرياض بشأن مخالفات حفل المراكز الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

فتحت وزارة الصحة تحقيقاً عاجلاً لكشف الملابسات والتجاوزات في حفل أقامته إدارة التواصل الداخلي بصحة الرياض لتكريم الموظفين المتميزين بالمراكز الصحية، وذلك يوم الأربعاء الماضي، في إحدى القاعات الشهيرة بالرياض وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

وصدر القرار بتشكيل لجنة للتحقيق في التجاوزات التي حصلت في هذا الحفل، والتي كانت مخالفة للضوابط المعتمدة والمتبعة في مثل هذه المناسبات وتجتمع اللجنة بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في التجاوزات التي تمت والرفع بالتوصيات لاعتمادها وذلك خلال يومين.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.