شكرا لقرائتكم الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - جازان حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي منطقة جازان ” أبو عريش، الطوال، فيفا، الخوبة ” والأجزاء المجاورة، من تكوّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار. وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة بدأت الساعة 8.00 صباح اليوم السبت، وتستمر للساعة 18.00 من نفس اليوم بمشيئة الله.

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من هطول أمطار رعدية على جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.