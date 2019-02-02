شكرا لقرائتكم الأردن يستضيف جولة جديدة من المحادثات بشأن الأسرى في اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

وافقت المملكة الأردنية الهاشمية، على طلب المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لاستضافة جولة جديدة من المحادثات بشأن الأسرى الأسبوع المقبل.

وأعلنت الحكومة الأردنية اليوم السبت، الموافقة على الطلب الجديد المقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة العاصمة عمّان الأسبوع المقبل للاجتماع الذي سيعقد بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، في بيان صحفي، أن موافقة الأردن على عقد الاجتماع في عمّان، يأتي في إطار دعمها لجهود إنهاء الأزمة اليمنية ولجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

وكان الأردن استضاف جولة من المحادثات بين وفد الحكومة اليمنية الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية، من أجل مناقشة اتفاق تبادل الأسرع، الذي تم الاتفاق عليه مبدياً في محادثات ستوكهولم بالسويد، في وقت سابق.

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