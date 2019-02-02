‏السعودية اليوم / انطلاق حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية في الخرج غداً



السيح 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

يطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج غداً، المرحلة الأولى من حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية FMD للعام الحالي.

ودعا مكتب الوزارة في الخرج مربي الماشية من الأبقار ‏إلى ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة من الطاقم البيطري المرافق للحملة، للمحافظة على الثروة الحيوانية. ‏ويعد مرض الحمى القلاعية FMD أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار وتظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي، إضافة لألم شديد في القدم وتقرحات يصاحبها عرج وصعوبة بالمشي، وآفات على الضرع، وقد يؤدي إلى النفوق.

// انتهى //

13:50ت م

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السيح 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسيطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج غداً، المرحلة الأولى من حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية FMD للعام الحالي.ودعا مكتب الوزارة في الخرج مربي الماشية من الأبقار ‏إلى ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة من الطاقم البيطري المرافق للحملة، للمحافظة على الثروة الحيوانية. ‏ويعد مرض الحمى القلاعية FMD أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار وتظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي، إضافة لألم شديد في القدم وتقرحات يصاحبها عرج وصعوبة بالمشي، وآفات على الضرع، وقد يؤدي إلى النفوق.// انتهى //13:50ت م0053

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