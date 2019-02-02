

جدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

نظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، لقاءً تعريفياً لطالبات المرحلة الثانوية العامة، بهدف تهيئتهن للحياة الجامعية وتزويدهن بالمهارات والخبرات العلمية والعملية، التي تمدهن بفرص النجاح عند التحاقهن بالتخصصات الأكاديمية.

واشتمل البرنامج التعريفي الذي استمر خمسة أيام وأستضاف ٩٥٠ طالبة يمثلن ٣٩ مدرسة ثانوية، على الالتقاء بمديرة القبول في عمادة القبول والتسجيل، تناولت خلالها آلية القبول بالجامعة، وأجابت على استفسارات الطالبات المختلفة، إضافةً لتعريفهم بالخدمات المقدمة من عمادة شؤون الطلاب، وكذلك التعريف بالأنشطة الجامعية والأندية الموجودة بالعمادة.

يأتي تنظيم هذا اللقاء من منطلق حرص العمادة على تعريف طالبات الثانوية العامة بالجامعة وتهيئتهن للمرحلة الجامعية، التي تعـد خطوة أولى ومرحلة جديدة في حياة الطالبة.

// انتهى //

13:39ت م

0050



جدة 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، لقاءً تعريفياً لطالبات المرحلة الثانوية العامة، بهدف تهيئتهن للحياة الجامعية وتزويدهن بالمهارات والخبرات العلمية والعملية، التي تمدهن بفرص النجاح عند التحاقهن بالتخصصات الأكاديمية.واشتمل البرنامج التعريفي الذي استمر خمسة أيام وأستضاف ٩٥٠ طالبة يمثلن ٣٩ مدرسة ثانوية، على الالتقاء بمديرة القبول في عمادة القبول والتسجيل، تناولت خلالها آلية القبول بالجامعة، وأجابت على استفسارات الطالبات المختلفة، إضافةً لتعريفهم بالخدمات المقدمة من عمادة شؤون الطلاب، وكذلك التعريف بالأنشطة الجامعية والأندية الموجودة بالعمادة.يأتي تنظيم هذا اللقاء من منطلق حرص العمادة على تعريف طالبات الثانوية العامة بالجامعة وتهيئتهن للمرحلة الجامعية، التي تعـد خطوة أولى ومرحلة جديدة في حياة الطالبة.// انتهى //13:39ت م0050

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ٩٥٠ طالبة يستفدن من البرنامج التعريفي لطالبات الثانوية بـ "المرحلة الجامعية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.