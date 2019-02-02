السعودية اليوم / صقارو الإمارات يواصلون تألقهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور



ملهم 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

واصل صقارو دولة الإمارات العربية المتحدة تألقهم في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقام حالياً في ملهم شمال العاصمة الرياض، حيث توجت الصقور " T2 " و " ظن " و " G18 " و " 55 " بالمراكز الأولى للأشواط الدولية في يومها الثاني.

وجاءت نتائج مسابقة الملواح "400 متر" فئة (جير - تبع قرناس ) كالتالي:

- المركز الأول : T2 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.124 ثانية.

- المركز الثاني : مزيون لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.197ثانية.

- المركز الثالث : خطير لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.428ثانية.

وفي فئة (قرموشة - فرخ ) جاءت النتائج كالتالي :

- المركز الأول : ظن لصاحبه F3-K دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.243 ثانية.

- المركز الثاني : G42 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.538 ثانية.

- المركز الثالث : QML653 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.628ثانية.

فيما جاءت نتائج مسابقة الملواح "400 متر" لفئة ( قرموشة - قرناس ) كالتالي:

- المركز الأول : G18 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.262 ثانية.

- المركز الثاني : G157 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.485 ثانية.

- المركز الثالث : 109 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.875ثانية.

وفي مسابقة الملواح "400 متر" فئة ( جير- تبع فرخ ) كانت النتائج كالتالي :

- المركز الأول: 55 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.011 ثانية.

- المركز الثاني: 150 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.060 ثانية.

- المركز الثالث: أنس لصاحبه أنس علام الكندري من دولة الكويت مسجلاً مدة 18.104 ثانية.

// انتهى //

13:33ت م

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ملهم 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسواصل صقارو دولة الإمارات العربية المتحدة تألقهم في الأشواط الدولية المفتوحة لمسابقة الملواح " الدعو" 400 متر، ضمن مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، المقام حالياً في ملهم شمال العاصمة الرياض، حيث توجت الصقور " T2 " و " ظن " و " G18 " و " 55 " بالمراكز الأولى للأشواط الدولية في يومها الثاني.وجاءت نتائج مسابقة الملواح "400 متر" فئة (جير - تبع قرناس ) كالتالي:- المركز الأول : T2 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.124 ثانية.- المركز الثاني : مزيون لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.197ثانية.- المركز الثالث : خطير لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.428ثانية.وفي فئة (قرموشة - فرخ ) جاءت النتائج كالتالي :- المركز الأول : ظن لصاحبه F3-K دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.243 ثانية.- المركز الثاني : G42 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.538 ثانية.- المركز الثالث : QML653 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.628ثانية.فيما جاءت نتائج مسابقة الملواح "400 متر" لفئة ( قرموشة - قرناس ) كالتالي:- المركز الأول : G18 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.262 ثانية.- المركز الثاني : G157 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.485 ثانية.- المركز الثالث : 109 لصاحبه F3-K من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 17.875ثانية.وفي مسابقة الملواح "400 متر" فئة ( جير- تبع فرخ ) كانت النتائج كالتالي :- المركز الأول: 55 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.011 ثانية.- المركز الثاني: 150 لصاحبه AL DHAFRA FALCONS من دولة الإمارات العربية المتحدة مسجلاً مدة 18.060 ثانية.- المركز الثالث: أنس لصاحبه أنس علام الكندري من دولة الكويت مسجلاً مدة 18.104 ثانية.// انتهى //13:33ت م0048

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