السعودية اليوم / أمانة الشرقية تدعو المتقدمين للوظائف الهندسية للدخول على بوابتها الإلكترونية للتأكد من مواعيد الاختبارات



الدمام 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

دعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين لمراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ.

وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة، التي تم الإعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات "مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات"، وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.

// انتهى //

13:24ت م

0046



الدمام 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسدعت أمانة المنطقة الشرقية جميع المتقدمين لمراجعة بوابة التوظيف الخاصة بأمانة المنطقة الشرقية عبر الرابط www.eamana.gov.sa، اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم السبت الموافق 04 / 06 / 1440هـ.وذلك للتأكد من موعد الاختبار والالتزام بشروط الاختبارات التحريرية المؤهلة للوظائف الهندسية المحددة، التي تم الإعلان عنها مسبقاً على برنامج رفع الكفاءات "مهندس معماري – مهندس تخطيط – مهندس مدني – مهندس ميكانيكا – مهندس نقل ومرور – مهندسة معمارية – مهندسة تصميم داخلي أو (عمارة داخلية ) – مهندس برمجيات – مهندس حاسب آلي – مهندس نظم حاسب آلي – مهندس أمن معلومات"، وذلك في مسرح أمانة المنطقة الشرقية.// انتهى //13:24ت م0046

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