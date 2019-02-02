السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم آخر التداولات والتطورات الجارية بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى تخطيط نحو ثلث الشركات البريطانية لنقل بعض عملياته إلى خارج بريطانيا أو نقلها فعلًا تحسبًا لتداعيات الخروج بلا إتفاق.

ولفتت صحف السبت إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بالسماح للسواح ورجال الأعمال البريطانيين بالسفر بدون تأشيرة إلى مختلف دول الاتحاد في حالة خروج بريطانيا من التكتل.

وأشارت إلى احتجاج الحكومة البريطانية على وصف الاتحاد الأوروبي جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، "بالمستعمرة"، وقالت بأنه وصف "غير مقبول تماماً".

وأفادت بقيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس إغلاق منظمة "سيفر وورلد" البريطانية في صنعاء، بعد أن اختطفت اثنين من مسؤوليها إثر اقتحام مكتبها ومصادرة الكمبيوترات والوثائق.

// انتهى //

12:58ت م

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لندن 27 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 02 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم آخر التداولات والتطورات الجارية بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لافتة إلى تخطيط نحو ثلث الشركات البريطانية لنقل بعض عملياته إلى خارج بريطانيا أو نقلها فعلًا تحسبًا لتداعيات الخروج بلا إتفاق.ولفتت صحف السبت إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بالسماح للسواح ورجال الأعمال البريطانيين بالسفر بدون تأشيرة إلى مختلف دول الاتحاد في حالة خروج بريطانيا من التكتل.وأشارت إلى احتجاج الحكومة البريطانية على وصف الاتحاد الأوروبي جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، "بالمستعمرة"، وقالت بأنه وصف "غير مقبول تماماً".وأفادت بقيام ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أمس إغلاق منظمة "سيفر وورلد" البريطانية في صنعاء، بعد أن اختطفت اثنين من مسؤوليها إثر اقتحام مكتبها ومصادرة الكمبيوترات والوثائق.// انتهى //12:58ت م0041

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