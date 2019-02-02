اقتصادي / قيود على واردات الصلب لدول الاتحاد الأوروبي



بروكسل 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م واس

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ اليوم فرض قيود على واردات الصلب من عدة أسواق عالمية.

وجاءت الخطوة استجابة لمخاوف المنتجين في الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية الأوروبية ويعتبر بمثابة إجراء لمواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على الفولاذ والألمونيوم الأوروبي المصدر وتشمل القيود الأوروبية المعلنة اليوم المصدرين التقليديين للصلب.

وسيجري تطبيق الحصص لفترات محددة كل منها ثلاثة أشهر، بهدف كبح المخزونات ،ويطول الإجراء صادرات الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.

وستضل التدابير سارية المفعول لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف.

// انتهى //

12:55ت م

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بروكسل 27 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 2 فبراير 2019م واسأعلن الاتحاد الأوروبي أنه بدأ اليوم فرض قيود على واردات الصلب من عدة أسواق عالمية.وجاءت الخطوة استجابة لمخاوف المنتجين في الاتحاد الأوروبي الذين يقولون إن أوروبا قد تتعرض لإغراق بالصلب الذي لم يعد يجري تصديره إلى الولايات المتحدة.ونشر القرار في الجريدة الرسمية الأوروبية ويعتبر بمثابة إجراء لمواجهة قرار الولايات المتحدة بفرض قيود على الفولاذ والألمونيوم الأوروبي المصدر وتشمل القيود الأوروبية المعلنة اليوم المصدرين التقليديين للصلب.وسيجري تطبيق الحصص لفترات محددة كل منها ثلاثة أشهر، بهدف كبح المخزونات ،ويطول الإجراء صادرات الصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأوكرانيا.وستضل التدابير سارية المفعول لما يصل إلى ثلاث سنوات، لكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف.// انتهى //12:55ت م0039

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